В ХМАО полиция наказала водителя, катавшего человека на тюбинге

В Сургуте (ХМАО) привлечен к ответственности водитель, за катание человека на привязанном к машине тюбинге. На него составили два протокола о нарушении, сообщили в УМВД по ХМАО.
«Накануне в сети Интернет распространилась видеозапись об опасном катании на улице Генерала Иванова в Сургуте. Полицейские установили всех участников инцидента. Молодые люди с друзьями устроили опасное катание, которое попало на камеры мобильных телефонов очевидцев. В настоящее время водитель привлечён госавтоинспекторами к административной ответственности по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО) и ч.1 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля)», — рассказали в telegram-канале югорской полиции.
Машина, за рулем которой находился 20-летний сургутянин ему не принадлежит. Управление ей мужчине передала приятельница. Сам же автомобиль принадлежит ее отцу. В полиции отметили, что подобные опасные забавы могут стать смертельными, так как сани и тюбинги слишком непредсказуемы на дороге.
Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО тинейджеры публично извинились за опасную езду по ночному городу. Двое из них высунулись из окон авто, а еще один — ехал на багажнике.
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