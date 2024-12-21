Три человека травмированы и один погиб в аварии на «трассе смерти»

В ХМАО на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» столкнулись «УАЗ» и Kia. В результате ДТП погиб пассажир иномарки, сообщили в УМВД России по ХМАО.
«Сегодня на 551 километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух транспортных средств: „УАЗ“ и Kia. В результате пассажир иномарки погиб», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Водитель Kia и два пассажира «УАЗ» получили телесные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
За прошедшие сутки это второе смертельное ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU сообщало о том, что две жительницы ХМАО погибли в аварии на этой автодороге.
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