21 декабря 2024
20 декабря 2024

Три человека травмированы и один погиб в аварии на «трассе смерти»

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На «трассе смерти» в ХМАО столкнулись УАЗ и Kia
На «трассе смерти» в ХМАО столкнулись УАЗ и Kia Фото:

В ХМАО на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» столкнулись «УАЗ» и Kia. В результате ДТП погиб пассажир иномарки, сообщили в УМВД России по ХМАО. 

«Сегодня на 551 километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух транспортных средств: „УАЗ“ и Kia. В результате пассажир иномарки погиб», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

Водитель Kia и два пассажира «УАЗ» получили телесные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

За прошедшие сутки это второе смертельное ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU сообщало о том, что две жительницы ХМАО погибли в аварии на этой автодороге. 

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В ХМАО на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» столкнулись «УАЗ» и Kia. В результате ДТП погиб пассажир иномарки, сообщили в УМВД России по ХМАО.  «Сегодня на 551 километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух транспортных средств: „УАЗ“ и Kia. В результате пассажир иномарки погиб», — рассказали в telegram-канале ведомства.  Водитель Kia и два пассажира «УАЗ» получили телесные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  За прошедшие сутки это второе смертельное ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU сообщало о том, что две жительницы ХМАО погибли в аварии на этой автодороге. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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