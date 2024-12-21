На тюменской «трассе смерти» погибли две жительницы ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло вечером 21 декабря
ДТП произошло вечером 21 декабря Фото:

В Уватском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, прозванной «трассой смерти» из-за большого количества смертельных ДТП, вечером 21 декабря произошла трагедия. В результате столкновения фуры и внедорожника погибли два человека — жительницы Сургута (ХМАО). Подробности аварии сообщили в Управлении ГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия произошла сегодня вечером на 473-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Автомобиль KIA столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП 36-летняя водитель и 39-летняя пассажирка автомашины KIA, жительницы Сургута, погибли», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель грузовика не пострадал. Предварительно, водитель внедорожника выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме.

Прокуратура региона также подключилась к происшествию. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Водитель и пассажир внедорожника погибли
Водитель и пассажир внедорожника погибли
Фото:
Водитель грузовика не пострадал
Водитель грузовика не пострадал
Фото:

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В Уватском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, прозванной «трассой смерти» из-за большого количества смертельных ДТП, вечером 21 декабря произошла трагедия. В результате столкновения фуры и внедорожника погибли два человека — жительницы Сургута (ХМАО). Подробности аварии сообщили в Управлении ГИБДД по Тюменской области. «Трагедия произошла сегодня вечером на 473-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Автомобиль KIA столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП 36-летняя водитель и 39-летняя пассажирка автомашины KIA, жительницы Сургута, погибли», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель грузовика не пострадал. Предварительно, водитель внедорожника выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме. Прокуратура региона также подключилась к происшествию. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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