В Уватском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, прозванной «трассой смерти» из-за большого количества смертельных ДТП, вечером 21 декабря произошла трагедия. В результате столкновения фуры и внедорожника погибли два человека — жительницы Сургута (ХМАО). Подробности аварии сообщили в Управлении ГИБДД по Тюменской области.
«Трагедия произошла сегодня вечером на 473-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Автомобиль KIA столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП 36-летняя водитель и 39-летняя пассажирка автомашины KIA, жительницы Сургута, погибли», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что водитель грузовика не пострадал. Предварительно, водитель внедорожника выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме.
Прокуратура региона также подключилась к происшествию. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
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