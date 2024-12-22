Укрепление позиций России в конфликте с Киевом привело к тому, что процесс распада Украины стал необратимым. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
«Россия окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане, исхода конфликта не избежать, однако он ведет к распаду Украины...» — передает издание. В материале указано, что если западные лидеры не предпримут меры для кардинального изменения обстановки и не начнут прямую широкомасштабную войну с Россией, то распада Украины не удастся избежать. По информации издания, на Западе рассчитывали на то, что Россия столкнется с кризисом в результате конфликта с Украиной, но этого не случилось.
В ходе мирных переговоров на Украине начнется разрушение территорий, контролируемых киевской властью. Такое мнение выразил председатель парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, население Украины понимает, какую цену пришлось заплатить за политику, проводимую лидером Украины Владимиром Зеленским, передает RT.
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