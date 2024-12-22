Западные страны винят Россию в обрыве кабелей НАТО в Балтийском море. Об этом сообщило агентство Financial Times.
«В субботу судно Yi Peng 3 отчалило от причала в международных водах между Данией и Швецией. По всей видимости, оно направляется в Египет после того, как в четверг на борт судна поднялись китайские следователи. Правительства стран заявили, что за ущербом стоит Россия», — сообщило британское издание. Там отметили, что Россия могла подкупить экипаж китайского судна.
Швеция также выразила недовольство по поводу отказа Китая допустить главного следователя Хенрика Седермана на борт китайского судна, которое подозревается в причастности к обрыву двух кабелей связи. Китайская группа допустила на борт в качестве наблюдателей представителей Швеции, Германии, Финляндии и Дании, но не Седермана.
В Балтийском море 17-18 ноября повреждения получили два кабеля. Один из них соединяет Германию и Финляндию, второй — Швецию с Литвой. Согласно информации от службы Marinetraffic, которая занимается мониторингом перемещения морских судов, в непосредственной близости от места повреждения подводных кабелей находилось китайское судно Yi Peng 3.
Сегодня, 21 декабря, китайское судно отошло от якоря в проливе Каттегат. По информации от береговой охраны, направление судна — Египет.
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