Президенту Грузии пригрозили тюрьмой, если она назначит выборы

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Зурабишвили пригрозили уголовной ответственностью, если она назначит выборы
Зурабишвили пригрозили уголовной ответственностью, если она назначит выборы Фото:

Президента Грузии Саломе Зурабишвили может грозить уголовная ответственность, если она решит назначить новые парламентские выборы или аннулирует результаты уже прошедших. О возможном наказании ей напомнил премьер-министр государства Ираклий Кобахидзе.

«Нам сообщили, что они (Зурабишвили и участники встречи) серьезно обсуждали вопрос назначения выборов. Если Зурабишвили решит назначить новые парламентские выборы, ей будет грозить уголовная ответственность», — сказал Кобахидзе во время брифинга. Его слова передает агентство ТАСС.

В ноябре в Грузии прошли парламентские выборы. На них победила правящая партия страны «Грузинская мечта». Она получила 53,93% голосов и 89 мандатов. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии, а также Зурабишвили отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. С 4 ноября в стране походят акции протеста, их поддерживает президент Грузии.

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Президента Грузии Саломе Зурабишвили может грозить уголовная ответственность, если она решит назначить новые парламентские выборы или аннулирует результаты уже прошедших. О возможном наказании ей напомнил премьер-министр государства Ираклий Кобахидзе. «Нам сообщили, что они (Зурабишвили и участники встречи) серьезно обсуждали вопрос назначения выборов. Если Зурабишвили решит назначить новые парламентские выборы, ей будет грозить уголовная ответственность», — сказал Кобахидзе во время брифинга. Его слова передает агентство ТАСС. В ноябре в Грузии прошли парламентские выборы. На них победила правящая партия страны «Грузинская мечта». Она получила 53,93% голосов и 89 мандатов. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии, а также Зурабишвили отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. С 4 ноября в стране походят акции протеста, их поддерживает президент Грузии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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