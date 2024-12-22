В Германии опасаются угроз со стороны России

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Писториус заявил, что Германии нужно подготовиться к возможным угрозам от России
Писториус заявил, что Германии нужно подготовиться к возможным угрозам от России Фото:

В Германии боятся возможных угроз от России и думают, как ей противостоять. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране нужно готовиться, чтобы противостоять опасности. 

«Мы должны подготовиться, чтобы мы могли уверенно противостоять российской угрозе. Если мы будет игнорировать эту проблему, поскольку она нас беспокоит, то меньшей она не станет, а лишь большой», — заявил Писториус. Его слова приводит немецкое издание Die Welt. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если «западным странам плохо живется, то пусть они продолжают эскалировать ситуацию». Третьей мировой войны, по словам главы государства, не будет.

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В Германии боятся возможных угроз от России и думают, как ей противостоять. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране нужно готовиться, чтобы противостоять опасности.  «Мы должны подготовиться, чтобы мы могли уверенно противостоять российской угрозе. Если мы будет игнорировать эту проблему, поскольку она нас беспокоит, то меньшей она не станет, а лишь большой», — заявил Писториус. Его слова приводит немецкое издание Die Welt.  Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если «западным странам плохо живется, то пусть они продолжают эскалировать ситуацию». Третьей мировой войны, по словам главы государства, не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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