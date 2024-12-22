Путин ответил, будет ли Третья мировая война

Третьей мировой войны не будет, а если «западным странам плохо живется, то пусть они продолжают эскалировать ситуацию». Россия при этом ответит на все вызовы, сообщил президент страны Владимир Путин после «Прямой линии» 19 декабря.
«Не надо никого пугать. Опасностей много. Они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется, пускай им плохо живется. Пускай эскалируют дальше», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в его telegram-канале.
Российский лидер отметил, что страна ответит на любые вызовы со стороны противников. Когда недружественные страны поймут это, то начнется поиск компромисса в ситуации, Россия готова к этому, отметил Владимир Путин.
Ранее газета Politico сообщила, что ситуация на Украине превращается в Третью мировую войну. Она становится одним из самых крупных конфликтов со времен Второй мировой войн (1939-1945 гг.) и Холодной (1945-1991 гг.) войн. Также западные страны обвинил в провокации ядерной войны. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подобная политика США и НАТО может поставить ребром вопрос об использовании ядерного арсенала, передает 360.ru.
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