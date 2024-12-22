Что будет с ценами на красную икру

Корнев: цены на красную икру в России могут упасть на 6-8%
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Цена на красную икру зависит от улова
Цена на красную икру зависит от улова Фото:

В России после окончания новогодних праздников ожидается снижение цен на красную икру на 6-8%. Об этом сообщил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

«Скорее всего, корректировка будет в пределах процентов 10, не больше, а потом люди будут довольно долго привыкать к новым прайсам. К тому же в следующем году, надеюсь, вылов будет раза в полтора побольше, и мы, скорее всего, увидим снижение цены на уровень 6-8%», — передает «Коммерсант» слова Корнева.

Управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк сообщил, что значительного всплеска цен в начале декабря не наблюдалось и острого дефицита товаров тоже. Однако цены могут значительно различаться в разных местах. Ожидается, что стоимость красной игры после новогодних праздников пойдет на спад.

Ранее заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев заявил, что в России не предвидится недостатка красной икры, хотя стоимость продукта может повыситься из-за слабого лососевого промысла в текущем году. По его словам, ценообразование будет определяться балансом спроса и предложения, при этом текущий объем предложения может быть ограничен, передает Pravda.Ru.

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В России после окончания новогодних праздников ожидается снижение цен на красную икру на 6-8%. Об этом сообщил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. «Скорее всего, корректировка будет в пределах процентов 10, не больше, а потом люди будут довольно долго привыкать к новым прайсам. К тому же в следующем году, надеюсь, вылов будет раза в полтора побольше, и мы, скорее всего, увидим снижение цены на уровень 6-8%», — передает «Коммерсант» слова Корнева. Управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк сообщил, что значительного всплеска цен в начале декабря не наблюдалось и острого дефицита товаров тоже. Однако цены могут значительно различаться в разных местах. Ожидается, что стоимость красной игры после новогодних праздников пойдет на спад. Ранее заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев заявил, что в России не предвидится недостатка красной икры, хотя стоимость продукта может повыситься из-за слабого лососевого промысла в текущем году. По его словам, ценообразование будет определяться балансом спроса и предложения, при этом текущий объем предложения может быть ограничен, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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