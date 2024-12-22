Жители сразу трех поселений в ХМАО получили ключи от новых квартир

Жители Пойковского, Куть-Яха и Сингапая в Нефтеюганском районе на прошедшей неделе получили ключи от новых квартир и уже до Нового года смогут переехать из аварийных домов. Об этом власти ХМАО сообщили в соцсети.
«На этой неделе ключи от квартир в новостройках получили жители сразу трех населенных пунктов Нефтеюганского района: Пойковского, Куть-Яха и Сингапая. Из старых деревянных домов люди переселятся в просторные, теплые квартиры», — сообщается в telegram-канале окружных властей.
В квартирах выполнена чистовая отделка, установлены датчики пожарной сигнализации, бойлеры и счетчики. До конца года еще 235 семей района улучшат свои жилищные условия. В настоящее время в пяти поселениях продолжается возведение 13-ти новых домов.
В Нефтеюганском районе в новую окружную программу по переселению граждан вошли дома, признанные аварийными с 2017 по 2022 годы. Всего на это планируется потратить 1,2 миллиарда рублей. Из этого бюджета более половины уйдет на приобретение новых квартир, 175 миллионов потратят на возмещение за жилые помещения.
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