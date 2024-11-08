08 ноября 2024

В Нефтеюганском районе ХМАО потратят более миллиарда на расселение авариек

© Служба новостей «URA.RU»
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Расселение коснется домов, которые признаны аварийными с 2017 по 2022 годы
Расселение коснется домов, которые признаны аварийными с 2017 по 2022 годы Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО потратят 1,2 миллиарда рублей на расселение жителей из аварийного жилья. Переселять граждан будут из домов, которые признали аварийными с 2017 по 2022 годы, сообщила глава районной администрации Алла Бочко. 

«Дома, признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022, вошли в новую окружную адресную программу по переселению граждан. Нефтеюганскому району выделен 1 млрд 221 млн рублей», — рассказала Бочко в своем telegram-канале. 

Из этого бюджета более половины уйдет на приобретение новых квартир, 175 миллионов потратят на возмещение за жилые помещения. Алла Бочко отметила, что у каждого поселения свой реестр, поэтому работа ведется точечно.

Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО программа расселения жилья признанного таковым до 2017 года будет закончена раньше срока. По этой причине власти Югры начнут новую уже в 2024 году. Расселение коснется аварийных домов признанных таковыми до 2022 года. 

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В Нефтеюганском районе ХМАО потратят 1,2 миллиарда рублей на расселение жителей из аварийного жилья. Переселять граждан будут из домов, которые признали аварийными с 2017 по 2022 годы, сообщила глава районной администрации Алла Бочко.  «Дома, признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022, вошли в новую окружную адресную программу по переселению граждан. Нефтеюганскому району выделен 1 млрд 221 млн рублей», — рассказала Бочко в своем telegram-канале.  Из этого бюджета более половины уйдет на приобретение новых квартир, 175 миллионов потратят на возмещение за жилые помещения. Алла Бочко отметила, что у каждого поселения свой реестр, поэтому работа ведется точечно. Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО программа расселения жилья признанного таковым до 2017 года будет закончена раньше срока. По этой причине власти Югры начнут новую уже в 2024 году. Расселение коснется аварийных домов признанных таковыми до 2022 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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