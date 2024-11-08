В Нефтеюганском районе ХМАО потратят более миллиарда на расселение авариек

В Нефтеюганском районе ХМАО потратят 1,2 миллиарда рублей на расселение жителей из аварийного жилья. Переселять граждан будут из домов, которые признали аварийными с 2017 по 2022 годы, сообщила глава районной администрации Алла Бочко.
«Дома, признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022, вошли в новую окружную адресную программу по переселению граждан. Нефтеюганскому району выделен 1 млрд 221 млн рублей», — рассказала Бочко в своем telegram-канале.
Из этого бюджета более половины уйдет на приобретение новых квартир, 175 миллионов потратят на возмещение за жилые помещения. Алла Бочко отметила, что у каждого поселения свой реестр, поэтому работа ведется точечно.
Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО программа расселения жилья признанного таковым до 2017 года будет закончена раньше срока. По этой причине власти Югры начнут новую уже в 2024 году. Расселение коснется аварийных домов признанных таковыми до 2022 года.
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