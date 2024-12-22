22 декабря 2024

Newsweek: ВС РФ берут все больше территорий в зоне СВО

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Россияне отодвинули линию фронта к реке Жеребец
Россияне отодвинули линию фронта к реке Жеребец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России берут под контроль все больше территорий в зоне СВО. Об этом заявил Newsweek военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

«Россияне отодвинули линию фронта к реке Жеребец и за нее в районе границы ЛНР и Харьковской области, вышли к реке Оскол и открыли новое направление наступления к северу от Харькова. Наиболее значительная динамика для ВС РФ произошла в ДНР. Начиная с июня и июля была замечена тенденция — русским удавалось брать под контроль все больше территорий каждый месяц», — сказал Кастехельми.

Он добавил, что первые месяцы 2025 года будут решающими. И Россия, и Украина будут пытаться получить территории перед потенциальными переговорами.

За последние сутки ВС РФ освободили несколько населенных пунктов. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 22 декабря — в материале URA.RU.

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Вооруженные силы России берут под контроль все больше территорий в зоне СВО. Об этом заявил Newsweek военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми. «Россияне отодвинули линию фронта к реке Жеребец и за нее в районе границы ЛНР и Харьковской области, вышли к реке Оскол и открыли новое направление наступления к северу от Харькова. Наиболее значительная динамика для ВС РФ произошла в ДНР. Начиная с июня и июля была замечена тенденция — русским удавалось брать под контроль все больше территорий каждый месяц», — сказал Кастехельми. Он добавил, что первые месяцы 2025 года будут решающими. И Россия, и Украина будут пытаться получить территории перед потенциальными переговорами. За последние сутки ВС РФ освободили несколько населенных пунктов. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 22 декабря — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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