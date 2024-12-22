Newsweek: ВС РФ берут все больше территорий в зоне СВО

Вооруженные силы России берут под контроль все больше территорий в зоне СВО. Об этом заявил Newsweek военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми.
«Россияне отодвинули линию фронта к реке Жеребец и за нее в районе границы ЛНР и Харьковской области, вышли к реке Оскол и открыли новое направление наступления к северу от Харькова. Наиболее значительная динамика для ВС РФ произошла в ДНР. Начиная с июня и июля была замечена тенденция — русским удавалось брать под контроль все больше территорий каждый месяц», — сказал Кастехельми.
Он добавил, что первые месяцы 2025 года будут решающими. И Россия, и Украина будут пытаться получить территории перед потенциальными переговорами.
За последние сутки ВС РФ освободили несколько населенных пунктов. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 22 декабря — в материале URA.RU.
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