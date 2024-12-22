За сутки Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили несколько населенных пунктов. Так под контроль российских военных перешло Лозовое под Харьковом и Красное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также военные практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Курахово в ДНР. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 22 декабря — в материале URA.RU.
Освобождение населенных пунктов
За последние сутки российские военные освободили два населенных пункта: Лозовая в Харьковской области и Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Освобождение Лозовой позволяет войскам РФ продвинуться к реке Оскол с южной стороны Купянска, закрепиться на стратегически выгодных позициях и создать устойчивый плацдарм для дальнейших действий в направлении Боровой. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Потери ВСУ за сутки и удар по пункту производства БПЛА
За прошедшие сутки армия Украины потеряла более 260 своих военнослужащих, сообщили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили два танка, в том числе один танк Leopard производства Германии, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, шесть минометов и станцию для радиоэлектронной борьбы.
Также Вооруженные силы Российской Федерации ударили по цехам производства дронов на Украине и атаковали скопления иностранных бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ почти выбили из центра Курахова
ВС РФ почти удалось выбить подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Курахово в Донецкой Народной Республике. По словам главы региона Дениса Пушилина, полное вытеснение ВСУ из города и переход его под контроль российских военных уже «не за горами».
Обстрел села Каиры в Херсонской области
ВСУ атаковали село Каиры в Херсонской области. Из-за обстрела три человека получили ранения. По словам пресс-секретаря губернатора региона, один из пострадавших — ребенок.
ВСУ не удалось посеять панику после вторжения в Курскую область
Военные подвели итоги года на коллегии под руководством верховного главнокомандующего. Отмечается, что российские войска перехватили стратегическую инициативу и, начиная с весны, беспрерывно наступают. Попытка Вооруженных сил Украины вторгнуться в Курскую область была направлена на то, чтобы вызвать панику, страх и недовольство среди российского населения. Однако результат оказался прямо противоположным, передает Пятый Канал.
Там же отметили, что произошел так называемый эффект Курска: поток добровольцев в военкоматы значительно увеличился. В прошлом году количество заключенных контрактов составило 300 тысяч человек, тогда как в текущем году их число возросло до 430 тысяч.
Угрозы Украине, разногласия по «Орешнику», возможная Третья мировая и почему СВО надо было начинать раньше
Путин угрожал Украине после атаки по Казани
Президент России Владимир Путин пригрозил Киеву после нападения украинских военных на Казань с использованием беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По его словам, Украину ждут ответные меры и они приведут к значительным разрушениям. Российский лидер также отметил, что страна не только восстановит ущерб, но и будет развиваться с еще большей скоростью.
Разногласия в Минобороны по поводу «Орешника»
Было время, когда в Минобороны РФ разделились мнения, касающиеся проектирования комплекса «Орешник», заявил Владимир Путин. Он сообщил, что присоединился к тем, кто был «за » испытания оружия в боевых условиях.
«Орешник» — историческое событие
Президент назвал разработку ракеты «Орешник» историческим событием в ракетно-космической отрасли. Он отметил уникальность этой разработки, заявив, что аналогов такому виду оружия ранее не существовало.
СВО надо было начинать раньше
Путин заявил о недостаточной оценке намерений стран Запада о выполнении минских соглашений. Он высказал мнение, что в таком случае специальную военную операцию (СВО) на Украине надо было было начинать раньше.
По словам российского лидера, Запад публично признался в нежелании выполнять пункты соглашений. Кроме того, президент подчеркнул, что страны использовали договоренности как возможность для перевооружения армии Украины и их подготовки к будущим боевым действиям.
Будет ли Третья мировая война
Третьей мировой войны не будет, несмотря на текущую международную напряженность, заявил Путин. По его мнению, если западных стран не устраивает текущая ситуация, они могут продолжать ее эскалировать.
Кроме того, российский лидер отметил готовность страны ответить на любые вызовы со стороны противников. Путин выразил уверенность, что когда недружественные страны осознают серьезность и решимость России, они начнут искать компромиссы для разрешения конфликтов.
Намек от Трампа на завершение СВО
Новоизбранный американский лидер Дональд Трамп обратился к лидеру Украины Владимиру Зеленскому с предложением рассмотреть возможность прекращения огня, а также отказа от территорий, находящихся под контролем российских военных. Он отметил, что состояние земель, влияние над которыми потеряли ВСУ, оставляет желать лучшего. Трамп считает, что на реконструкцию уйдет более сотни лет.
Конфликт на Украине — способ Зеленского удержаться у власти
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что продолжение конфликта в стране является способом для Владимира Зеленского и его окружения удерживать власть и обогащаться. Дополнительно Дубинский отметил, что после неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году, действия Зеленского направлены на удержание власти под предлогом выполнения внешнеполитических обязательств.
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