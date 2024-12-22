Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи из России

В декабре крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo уведомил своих клиентов и контрагентов о том, что перестанет принимать платежи в евро из российских банков, кроме собственной «дочки» в России — «Интезы». Об этом решении представители Intesa сообщили в СМИ.
«С 15 января 2025 года Intesa Sanpaolo изменит условия обслуживания корреспондентского счета своего российского дочернего банка. Просим учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении», — говорится в сообщении Intesa.
Представители банка пояснили, что платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo и в его «дочках». Речь о банках, расположенных на территории Италии.
Решение банка Intesa Sanpaolo ограничить прием платежей в евро из России совпадает с периодом, когда российские банки сталкиваются с прекращением поддержки карт Visa и MasterCard из-за ухода данных платежных систем с российского рынка. Это может усилить сложности с международными платежами для российских клиентов и компаний, особенно в контексте истечения срока действия сертификатов безопасности для чипов кредитных карт в конце 2024 года.
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