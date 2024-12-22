22 декабря 2024

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Прием платежей ограничат с 15 января 2025 года
Прием платежей ограничат с 15 января 2025 года Фото:

В декабре крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo уведомил своих клиентов и контрагентов о том, что перестанет принимать платежи в евро из российских банков, кроме собственной «дочки» в России — «Интезы». Об этом решении представители Intesa сообщили в СМИ.

«С 15 января 2025 года Intesa Sanpaolo изменит условия обслуживания корреспондентского счета своего российского дочернего банка. Просим учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении», — говорится в сообщении Intesa.

Представители банка пояснили, что платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo и в его «дочках». Речь о банках, расположенных на территории Италии.

Решение банка Intesa Sanpaolo ограничить прием платежей в евро из России совпадает с периодом, когда российские банки сталкиваются с прекращением поддержки карт Visa и MasterCard из-за ухода данных платежных систем с российского рынка. Это может усилить сложности с международными платежами для российских клиентов и компаний, особенно в контексте истечения срока действия сертификатов безопасности для чипов кредитных карт в конце 2024 года.

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В декабре крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo уведомил своих клиентов и контрагентов о том, что перестанет принимать платежи в евро из российских банков, кроме собственной «дочки» в России — «Интезы». Об этом решении представители Intesa сообщили в СМИ. «С 15 января 2025 года Intesa Sanpaolo изменит условия обслуживания корреспондентского счета своего российского дочернего банка. Просим учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении», — говорится в сообщении Intesa. Представители банка пояснили, что платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo и в его «дочках». Речь о банках, расположенных на территории Италии. Решение банка Intesa Sanpaolo ограничить прием платежей в евро из России совпадает с периодом, когда российские банки сталкиваются с прекращением поддержки карт Visa и MasterCard из-за ухода данных платежных систем с российского рынка. Это может усилить сложности с международными платежами для российских клиентов и компаний, особенно в контексте истечения срока действия сертификатов безопасности для чипов кредитных карт в конце 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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