22 декабря 2024
21 декабря 2024

Госавтоинспекция ловит пермяков, незаконно срубивших ели

© Служба новостей «URA.RU»
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Проводятся рейды для предотвращения незаконной рубки елей
Проводятся рейды для предотвращения незаконной рубки елей Фото:

С 19 декабря на территории Пермского края запустили специальное профилактическое мероприятие «Новогодняя ель». В рамках мероприятия проводятся патрулирование лесов и проверка автомобилей с елями. Об этом сообщается на сайте Минприроды Пермского края.

«С 19 декабря 2024 года стартует профилактическое мероприятие „Новогодняя ель“. Целью является предотвращение незаконной рубки елей и других хвойных в предновогодний период. В рамках мероприятия проводятся патрулирование лесов с использованием дорог общего пользования и организованы дежурства с сотрудниками ГИБДД», — сказано на сайте.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что за вырубку деревьев без разрешения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Пермякам, которые выкопали или срубили елку в лесу могут выписать штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Должностным лицам придется выложить от 20 до 40 тысяч, а компаниям уже до 300 тысяч.

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С 19 декабря на территории Пермского края запустили специальное профилактическое мероприятие «Новогодняя ель». В рамках мероприятия проводятся патрулирование лесов и проверка автомобилей с елями. Об этом сообщается на сайте Минприроды Пермского края. «С 19 декабря 2024 года стартует профилактическое мероприятие „Новогодняя ель“. Целью является предотвращение незаконной рубки елей и других хвойных в предновогодний период. В рамках мероприятия проводятся патрулирование лесов с использованием дорог общего пользования и организованы дежурства с сотрудниками ГИБДД», — сказано на сайте. Ранее URA.RU рассказывало о том, что за вырубку деревьев без разрешения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Пермякам, которые выкопали или срубили елку в лесу могут выписать штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Должностным лицам придется выложить от 20 до 40 тысяч, а компаниям уже до 300 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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