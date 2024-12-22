Госавтоинспекция ловит пермяков, незаконно срубивших ели

С 19 декабря на территории Пермского края запустили специальное профилактическое мероприятие «Новогодняя ель». В рамках мероприятия проводятся патрулирование лесов и проверка автомобилей с елями. Об этом сообщается на сайте Минприроды Пермского края.
«С 19 декабря 2024 года стартует профилактическое мероприятие „Новогодняя ель“. Целью является предотвращение незаконной рубки елей и других хвойных в предновогодний период. В рамках мероприятия проводятся патрулирование лесов с использованием дорог общего пользования и организованы дежурства с сотрудниками ГИБДД», — сказано на сайте.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что за вырубку деревьев без разрешения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Пермякам, которые выкопали или срубили елку в лесу могут выписать штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Должностным лицам придется выложить от 20 до 40 тысяч, а компаниям уже до 300 тысяч.
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