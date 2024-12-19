Чем грозит незаконная вырубка новогодней елки и где пермяки могут купить главный символ праздника

Главный символом Нового года традиционно считается ель. Приятно собраться в семейном кругу, достать коробку со старинными игрушками и украсить ароматное дерево, а после этого смотреть, как огоньки гирлянды переливаются сквозь зеленые иголки. Заполучить праздничное дерево можно разными способами, но не все из них законны, а за некоторые можно даже лишиться свободы. О том, что будет, если пойти в лес и срубить елку без разрешения, а также о том, где можно купить пушистую красавицу — читайте в материале URA.RU
Срубить нелегально
Если кто-то думает, что пойти в лес и срубить елку проще простого, то он ошибается. За вырубку деревьев без соответствующего разрешения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Размер наказания в каждом случае определяется индивидуально и будет зависеть от серьезности нарушения. Пермякам, которые выкопали или срубили елку в лесу могут выписать штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Должностным лицам придется выложить от 20 до 40 тысяч, а компаниям уже до 300 тысяч. Также суд может назначить любителю елей обязательные или исправительные работы и лишить свободы сроком до двух лет. В ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в течение всего декабря полицейские патрулируют леса в поисках нарушителей. Также сотрудники МВД останавливают на дорогах автомобили с живыми елками. Если у водителя не будет документов на дерево, то придется понести ответственность.
Срубить легально
Для тех, кто не готов рисковать, пермские лесничества позволяют срубить елку вполне законным образом. Для этого надо отправиться в одно из пяти лесничеств: Култаевское, Лобановское, Кукуштанское, Рождественское или Лядовское. Заключить договор, оплатить елку и срубить ее в том, месте, где скажут лесничие. С нужно иметь паспорт и ИНН. Стоимость такой елки зависит от ее размера. Дерево высотой до одного метра обойдется пермякам в 28 рублей, до двух метров — 48 рублей, до трех — 72 рубля.
Новогодний базар
Обзавестись главным символом праздника можно и на любом елочном базаре. В каждом районе города возле торговых центром и крупных магазинов расположены базары, где можно купить елку. Дерево высотой до 80 сантиметров стоит около 900 рублей, елка высотой в 1,2 метра обойдется пермякам в 1300, а за главный символ праздника высотой 1,8 метра придется выложить 2600 рублей. Отдельно оплачиваются подставка, если у вас дома ее нет и доставка домой. Также можно приобрести искусственную ель и ставить ее дома. Стоимость такого дерева варьируется от 5000 до 35 000 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!