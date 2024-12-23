Минобороны показало на видео мощный удар по ВСУ у Днепра

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ВС РФ ударили по ВСУ с помощью самоходного орудия «Нона-С»
ВС РФ ударили по ВСУ с помощью самоходного орудия «Нона-С» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка войск «Днепр» уничтожила пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Российские десантники нанесли удар с помощью самоходного орудия «Нона-С ». 

«Самоходное орудие „Нона-С “ российских десантников группировки „Днепр“ уничтожило пехоту ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области», — передает РИА Новости. Соответствующие кадры удара предоставило Минобороны РФ.

Ранее артиллеристы российской группировки «Днепр» уничтожили взводный опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны России сообщили, что украинские националисты находились в заброшенном доме. После того как стали известны координаты их расположения, российские военные незамедлительно нанесли удар по опорному пункту с помощью гаубицы Д-30, передает RT.

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Группировка войск «Днепр» уничтожила пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Российские десантники нанесли удар с помощью самоходного орудия «Нона-С ».  «Самоходное орудие „Нона-С “ российских десантников группировки „Днепр“ уничтожило пехоту ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области», — передает РИА Новости. Соответствующие кадры удара предоставило Минобороны РФ. Ранее артиллеристы российской группировки «Днепр» уничтожили взводный опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны России сообщили, что украинские националисты находились в заброшенном доме. После того как стали известны координаты их расположения, российские военные незамедлительно нанесли удар по опорному пункту с помощью гаубицы Д-30, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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