22 декабря 2024

Россия сильно нарастила поставки газа Европе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия увеличила объем поставок газа в ЕС более чем на 4%
Россия увеличила объем поставок газа в ЕС более чем на 4% Фото:

В период с января по ноябрь текущего года Россия значительно увеличила объемы поставок газа в Евросоюз, достигнув отметки в 49,6 миллиарда кубометров. Об этом следуют данные аналитической компании Bruegel.

«Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки: за 11 месяцев они увеличились на 26 процентов и составили 30,3 миллиарда кубометров... Одновременно выросли и поставки сжиженного природного газа — на 18,2 процента, до 19,3 миллиарда кубометров», — передает РИА Новости результаты исследования Bruegel. Отмечается, что общая доля РФ в импорте газа в страны ЕС увеличилась за год с 14% до 18,3%.

Основным образом газ из России поступал в Европу в виде СПГ, на втором месте Турецкий поток, на третьем — украинский транзит. При этом главным поставщиком осталась Норвегия с показателем 85,2 миллиарда кубометров.

Ранее в ЕС пригрозили Украине конфликтом по причине окончания 31 декабря контракта на транзит газа РФ через его территорию. Ведущие газовые компании Европы уже подписали соответствующую декларацию, которую направят главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период с января по ноябрь текущего года Россия значительно увеличила объемы поставок газа в Евросоюз, достигнув отметки в 49,6 миллиарда кубометров. Об этом следуют данные аналитической компании Bruegel. «Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки: за 11 месяцев они увеличились на 26 процентов и составили 30,3 миллиарда кубометров... Одновременно выросли и поставки сжиженного природного газа — на 18,2 процента, до 19,3 миллиарда кубометров», — передает РИА Новости результаты исследования Bruegel. Отмечается, что общая доля РФ в импорте газа в страны ЕС увеличилась за год с 14% до 18,3%. Основным образом газ из России поступал в Европу в виде СПГ, на втором месте Турецкий поток, на третьем — украинский транзит. При этом главным поставщиком осталась Норвегия с показателем 85,2 миллиарда кубометров. Ранее в ЕС пригрозили Украине конфликтом по причине окончания 31 декабря контракта на транзит газа РФ через его территорию. Ведущие газовые компании Европы уже подписали соответствующую декларацию, которую направят главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...