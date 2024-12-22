Россия сильно нарастила поставки газа Европе

В период с января по ноябрь текущего года Россия значительно увеличила объемы поставок газа в Евросоюз, достигнув отметки в 49,6 миллиарда кубометров. Об этом следуют данные аналитической компании Bruegel.
«Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки: за 11 месяцев они увеличились на 26 процентов и составили 30,3 миллиарда кубометров... Одновременно выросли и поставки сжиженного природного газа — на 18,2 процента, до 19,3 миллиарда кубометров», — передает РИА Новости результаты исследования Bruegel. Отмечается, что общая доля РФ в импорте газа в страны ЕС увеличилась за год с 14% до 18,3%.
Основным образом газ из России поступал в Европу в виде СПГ, на втором месте Турецкий поток, на третьем — украинский транзит. При этом главным поставщиком осталась Норвегия с показателем 85,2 миллиарда кубометров.
Ранее в ЕС пригрозили Украине конфликтом по причине окончания 31 декабря контракта на транзит газа РФ через его территорию. Ведущие газовые компании Европы уже подписали соответствующую декларацию, которую направят главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
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