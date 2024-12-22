Власти ХМАО перевыполнили план набору бойцов-контрактников для участия в специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона.
«Югре удалось не только закрыть необходимую квоту по набору контрактников. План перевыполнен — по предварительным подсчетам, речь идет о 114%», — отмечает инсайдер.
По информации собеседника, добиться такого результата удалось благодаря высокому уровню выплат — сразу при заключении контракта в Югре боец получает на руки 2 750 000 рублей. «Основной набор прошел за счет крупнейших городов — Сургута и Нижневартовска. У многих более скромные показатели, кто-то вообще не дотянул до 70%. Но на общем фоне это не так бросается в глаза. Первое время между муниципалитетами была серьезная конкуренция — кто-то мог позволить себе дополнительную выплату из местного бюджета, а кто-то нет, и были случаи, когда власти переманивали потенциальных контрактников друг у друга», — добавляет источник.
Ранее URA.RU писало, что Югра установила беспрецедентно высокие региональные выплаты для бойцов, заключивших контракт с 31 июля по 31 декабря — 2,2 миллиона рублей. Вместе с федеральной (400 тысяч рублей) и муниципальной доплатой (150 тысяч рублей) общая сумма выплат на руки при заключении контракта составила 2,75 миллиона рублей.
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