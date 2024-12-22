22 декабря 2024
21 декабря 2024
20 декабря 2024

ХМАО перевыполнил план по набору контрактников на СВО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти ХМАО смогли привлечь внеплановых контрактников
Власти ХМАО смогли привлечь внеплановых контрактников Фото:

Власти ХМАО перевыполнили план набору бойцов-контрактников для участия в специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона.

«Югре удалось не только закрыть необходимую квоту по набору контрактников. План перевыполнен — по предварительным подсчетам, речь идет о 114%», — отмечает инсайдер.

По информации собеседника, добиться такого результата удалось благодаря высокому уровню выплат — сразу при заключении контракта в Югре боец получает на руки 2 750 000 рублей. «Основной набор прошел за счет крупнейших городов — Сургута и Нижневартовска. У многих более скромные показатели, кто-то вообще не дотянул до 70%. Но на общем фоне это не так бросается в глаза. Первое время между муниципалитетами была серьезная конкуренция — кто-то мог позволить себе дополнительную выплату из местного бюджета, а кто-то нет, и были случаи, когда власти переманивали потенциальных контрактников друг у друга», — добавляет источник.

Ранее URA.RU писало, что Югра установила беспрецедентно высокие региональные выплаты для бойцов, заключивших контракт с 31 июля по 31 декабря — 2,2 миллиона рублей. Вместе с федеральной (400 тысяч рублей) и муниципальной доплатой (150 тысяч рублей) общая сумма выплат на руки при заключении контракта составила 2,75 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО перевыполнили план набору бойцов-контрактников для участия в специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона. «Югре удалось не только закрыть необходимую квоту по набору контрактников. План перевыполнен — по предварительным подсчетам, речь идет о 114%», — отмечает инсайдер. По информации собеседника, добиться такого результата удалось благодаря высокому уровню выплат — сразу при заключении контракта в Югре боец получает на руки 2 750 000 рублей. «Основной набор прошел за счет крупнейших городов — Сургута и Нижневартовска. У многих более скромные показатели, кто-то вообще не дотянул до 70%. Но на общем фоне это не так бросается в глаза. Первое время между муниципалитетами была серьезная конкуренция — кто-то мог позволить себе дополнительную выплату из местного бюджета, а кто-то нет, и были случаи, когда власти переманивали потенциальных контрактников друг у друга», — добавляет источник. Ранее URA.RU писало, что Югра установила беспрецедентно высокие региональные выплаты для бойцов, заключивших контракт с 31 июля по 31 декабря — 2,2 миллиона рублей. Вместе с федеральной (400 тысяч рублей) и муниципальной доплатой (150 тысяч рублей) общая сумма выплат на руки при заключении контракта составила 2,75 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...