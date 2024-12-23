Трамп рассказал, может ли Илон Маск заменить его на посту президента США

Трамп опроверг слухи о том, что Маск сможет занять его место на посту главы США
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Трамп заявил, что Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения
Трамп заявил, что Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что бизнесмен Илон Маск сможет занять его место на посту главы государства. Он заявил, что это невозможно, из-за того, что Маск родился в другой стране.

«Появился новый [вброс], что Трамп уступил бразды президентства Илону Маску. Нет, этому не бывать. Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть [президентом США]? Он не родился в этой стране», — поделился Трамп на конференции AmericaFest в Финиксе, штат Аризона. Его слова приводит ТАСС. 

Илон Маск не имеет возможности занимать пост президента США, так как родился в 1971 году в Претории (ЮАР). Согласно американской конституции, только граждане, родившиеся на территории США, могут выдвигаться на эту должность.

Ранее газета The Washington Post охарактеризовала Маска как «теневого президента» США из-за его значительного влияния на законопроект, связанный с финансированием правительства. Телеканал NBC сообщил, что в кругах близких к Трампу нарастает разочарование по поводу Маска и его активного вмешательства в политику.

Трамп после своей победы на президентский выборах США назначил Маска на должность главы Министерства по повышению госэффективности, передает RT. Вместе с ним департамент в американском правительстве также возглавит бизнесмен Вивек Рамасвами, передает деловое издание «Взгляд». Некоторые республиканцы в Конгрессе США предложили назначить Маска на пост спикера Палаты представителей.

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Избранный президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что бизнесмен Илон Маск сможет занять его место на посту главы государства. Он заявил, что это невозможно, из-за того, что Маск родился в другой стране. «Появился новый [вброс], что Трамп уступил бразды президентства Илону Маску. Нет, этому не бывать. Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть [президентом США]? Он не родился в этой стране», — поделился Трамп на конференции AmericaFest в Финиксе, штат Аризона. Его слова приводит ТАСС.  Илон Маск не имеет возможности занимать пост президента США, так как родился в 1971 году в Претории (ЮАР). Согласно американской конституции, только граждане, родившиеся на территории США, могут выдвигаться на эту должность. Ранее газета The Washington Post охарактеризовала Маска как «теневого президента» США из-за его значительного влияния на законопроект, связанный с финансированием правительства. Телеканал NBC сообщил, что в кругах близких к Трампу нарастает разочарование по поводу Маска и его активного вмешательства в политику. Трамп после своей победы на президентский выборах США назначил Маска на должность главы Министерства по повышению госэффективности, передает RT. Вместе с ним департамент в американском правительстве также возглавит бизнесмен Вивек Рамасвами, передает деловое издание «Взгляд». Некоторые республиканцы в Конгрессе США предложили назначить Маска на пост спикера Палаты представителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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