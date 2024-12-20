Демократы назвали Илона Маска «теневым президентом» США

Демократ Джаяпал: Илон Маск является теневым президентом США
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По словам демократов, Илон Маск является действующим лидером США
По словам демократов, Илон Маск является действующим лидером США Фото:

Американский миллиардер Илон Маск является теневым президентом США. Об этом заявила член палаты представителей и демократ от штата Вашингтон Прамила Джаяпал.

«Теневой президент Илон Маск весь день критиковал республиканцев, ему удалось отменить законопроект, а затем Трамп решил последовать его примеру», — передает Huffpost слова Джаяпал. По словам политика, главным в стране является далеко не избранный президент США Дональд Трамп.

Илон Маск является директором Tesla, SpaceX, Starlink и владельцем соцсети X. Также Трамп назначил его сопредседателем Департамента по повышению эффективности госуправления (DOGE). Сейчас демократы назвали его теневым президентом Соединенных Штатов.

Ранее в США ряд республиканских законотворцев поддержал выдвижение Маска в кандидаты на пост спикера палаты представителей американского конгресса. Также стало известно, что миллиардера проверяют на разглашение гостайны. В отношении SpaceX запустили ряд проверок. 

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Американский миллиардер Илон Маск является теневым президентом США. Об этом заявила член палаты представителей и демократ от штата Вашингтон Прамила Джаяпал. «Теневой президент Илон Маск весь день критиковал республиканцев, ему удалось отменить законопроект, а затем Трамп решил последовать его примеру», — передает Huffpost слова Джаяпал. По словам политика, главным в стране является далеко не избранный президент США Дональд Трамп. Илон Маск является директором Tesla, SpaceX, Starlink и владельцем соцсети X. Также Трамп назначил его сопредседателем Департамента по повышению эффективности госуправления (DOGE). Сейчас демократы назвали его теневым президентом Соединенных Штатов. Ранее в  США ряд республиканских законотворцев поддержал выдвижение Маска в кандидаты на пост спикера палаты представителей американского конгресса. Также стало известно, что миллиардера проверяют на разглашение гостайны. В отношении SpaceX запустили ряд проверок. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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