Демократы назвали Илона Маска «теневым президентом» США

Американский миллиардер Илон Маск является теневым президентом США. Об этом заявила член палаты представителей и демократ от штата Вашингтон Прамила Джаяпал.
«Теневой президент Илон Маск весь день критиковал республиканцев, ему удалось отменить законопроект, а затем Трамп решил последовать его примеру», — передает Huffpost слова Джаяпал. По словам политика, главным в стране является далеко не избранный президент США Дональд Трамп.
Илон Маск является директором Tesla, SpaceX, Starlink и владельцем соцсети X. Также Трамп назначил его сопредседателем Департамента по повышению эффективности госуправления (DOGE). Сейчас демократы назвали его теневым президентом Соединенных Штатов.
Ранее в США ряд республиканских законотворцев поддержал выдвижение Маска в кандидаты на пост спикера палаты представителей американского конгресса. Также стало известно, что миллиардера проверяют на разглашение гостайны. В отношении SpaceX запустили ряд проверок.
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