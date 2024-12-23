Песков ответил про встречу Путина и Трампа по поводу Украины

Песков: импульсов для встречи Путина и Трампа по Украине пока нет
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По словам Пескова, предложений для встречи глав России и США пока не было
По словам Пескова, предложений для встречи глав России и США пока не было Фото:

Импульсов для встречи избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на данный момент нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа пока не было», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Трамп выразил желание встретиться с Путиным. Он отметил необходимость обсуждения конфликта на Украине. В свою очередь российский лидер во время прямой линии также указал на свою готовность к встрече с Трампом.

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Импульсов для встречи избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на данный момент нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Никаких реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа пока не было», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что Трамп выразил желание встретиться с Путиным. Он отметил необходимость обсуждения конфликта на Украине. В свою очередь российский лидер во время прямой линии также указал на свою готовность к встрече с Трампом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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