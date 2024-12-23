Песков ответил про встречу Путина и Трампа по поводу Украины

Импульсов для встречи избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на данный момент нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Никаких реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа пока не было», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Трамп выразил желание встретиться с Путиным. Он отметил необходимость обсуждения конфликта на Украине. В свою очередь российский лидер во время прямой линии также указал на свою готовность к встрече с Трампом.
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