В США рассказали о необходимости срочного звонка Трампа Путину

Избранный президент США Дональд Трамп позвонит российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о том, что США не собираются наносить стратегическое поражение Москве. Он также намерен признать глобальное значение России в условиях формирования будущего миропорядка.
«Трамп должен позвонить Владимиру Путину и сказать ему, что США не стремятся нанести Москве стратегическое поражение и что американское руководство признает, что Россия останется опорой любого будущего миропорядка», — говорится в материале американского журнала The Hill. Авторы статьи также полагают, что в разговоре Трамп намерен наладить отношения с Москвой, чтобы как можно быстрее решить украинский конфликт. Кроме того, американский политик вероятно хочет предпринять шаги для подготовки запланированного на лето 2025 года саммита Россия — США.
Ранее Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, передает RT. По словам американского политика, этот диалог важен, так как человечество находится на грани Третьей мировой войны, передает VSE.42.Ru. Сам российский президент во время прямой линии 19 декабря уже говорил о готовности к встрече с Трампом, передает ОТР.
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