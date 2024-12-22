Вернейшему соратнику Куйвашева дали новую работу

Валерий Чайников устроился в «Корпорацию развития Среднего Урала»

23 декабря 2024 в 08:56 Размер текста - 17 +

Валерий Чайников долго без работы не сидел Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший замгубернатора Валерий Чайников стал замглавы «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). Как стало известно URA.RU, он курирует создание научно-производственной экосистемы «Космос». Проект запустили по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в начале 2023 года. В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга к 2030—2031 годам появятся станочный парк, офисы для программистов и IT-специалистов, лабораторные помещения для микроэлектроники. Информированный собеседник агентства назначение Чайникова связывает с тем, что «возникают определенные трудности». «Отдельные члены правительства тормозят выполнение своих обязательств — специально или неумышленно создавая бюрократические проволочки. У Чайникова достаточно авторитета, чтобы эти барьеры преодолевать», — описал ситуацию источник. Другой собеседник, близкий к региональному правительству, отметил, что первую помощь Чайников гендиректору КРСУ Андрею Мисюре уже оказал (подробности не раскрываются). Чайников покинул пост замгубернатора-руководителя аппарата губернатора и правительства в октябре. Его называли хранителем секретов главы региона: пользуясь его доверием (они знакомы с конца 1990-х-начала 2000-х), Чайников с 2018 года контролировал график Куйвашева, подготовку его поездок и совещаний, важнейших кадровых решений. Отставку Чайникова источники URA.RU называли вынужденной: его статус мешал сыну строить карьеру судьи (конфликт интересов). Сразу Куйвашев назначил Чайникова своим спецпорученцем (формально — советником), но на общественных началах, то есть без зарплаты. И вот сейчас Чайников достойным денежным довольствием обеспечен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замгубернатора Валерий Чайников стал замглавы «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). Как стало известно URA.RU, он курирует создание научно-производственной экосистемы «Космос». Проект запустили по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в начале 2023 года. В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга к 2030—2031 годам появятся станочный парк, офисы для программистов и IT-специалистов, лабораторные помещения для микроэлектроники. Информированный собеседник агентства назначение Чайникова связывает с тем, что «возникают определенные трудности». «Отдельные члены правительства тормозят выполнение своих обязательств — специально или неумышленно создавая бюрократические проволочки. У Чайникова достаточно авторитета, чтобы эти барьеры преодолевать», — описал ситуацию источник. Другой собеседник, близкий к региональному правительству, отметил, что первую помощь Чайников гендиректору КРСУ Андрею Мисюре уже оказал (подробности не раскрываются). Чайников покинул пост замгубернатора-руководителя аппарата губернатора и правительства в октябре. Его называли хранителем секретов главы региона: пользуясь его доверием (они знакомы с конца 1990-х-начала 2000-х), Чайников с 2018 года контролировал график Куйвашева, подготовку его поездок и совещаний, важнейших кадровых решений. Отставку Чайникова источники URA.RU называли вынужденной: его статус мешал сыну строить карьеру судьи (конфликт интересов). Сразу Куйвашев назначил Чайникова своим спецпорученцем (формально — советником), но на общественных началах, то есть без зарплаты. И вот сейчас Чайников достойным денежным довольствием обеспечен.