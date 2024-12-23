Названы выигравшие от санкций против России страны

Бобровский: Армения, Грузия и Казахстан выиграли от санкций против РФ
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Некоторые страны СНГ «выиграли» от санкций против РФ, считает Бобровский
Некоторые страны СНГ «выиграли» от санкций против РФ, считает Бобровский Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Казахстан, Армения и Грузия получили мощный толчок к своей экономике после того, как против России были введены санкции. Об этом сообщил директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский. Также он отметил Киргизию и Узбекистан, которые, по его мнению, сильнее всего выиграли от санкций. 

«Санкции, наложенные на Россию, послужили сильнейшим толчком для роста экономики. В первую очередь это на себе ощутили Армения, Грузия и Казахстан, в которые релоцировалось достаточно много наших граждан после начала СВО», — заявил Бобровский. Его слова приводит ТАСС. 

Однако он уточнил, что эффект от переезда россиян оказался краткосрочным. Другим немаловажным фактором для роста экономики директор назвал параллельный импорт. Благодаря ему, считает Бобровский, Киргизия и Узбекистан выиграли от санкций против РФ, став «перевалочными пунктами». 

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Казахстан, Армения и Грузия получили мощный толчок к своей экономике после того, как против России были введены санкции. Об этом сообщил директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский. Также он отметил Киргизию и Узбекистан, которые, по его мнению, сильнее всего выиграли от санкций.  «Санкции, наложенные на Россию, послужили сильнейшим толчком для роста экономики. В первую очередь это на себе ощутили Армения, Грузия и Казахстан, в которые релоцировалось достаточно много наших граждан после начала СВО», — заявил Бобровский. Его слова приводит ТАСС.  Однако он уточнил, что эффект от переезда россиян оказался краткосрочным. Другим немаловажным фактором для роста экономики директор назвал параллельный импорт. Благодаря ему, считает Бобровский, Киргизия и Узбекистан выиграли от санкций против РФ, став «перевалочными пунктами». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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