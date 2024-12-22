22 декабря 2024

Новый детский сад в микрорайоне 48 Челябинска подключат к теплу до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по детским садам. Екатеринбург, детский сад, детсад, дети, дошкольное учреждение
Новый сад рассчитан на 140 детей (архивное фото) Фото:

В новом детском саду в 48 микрорайоне Челябинска до конца года дадут отопление, а в праздничные дни рабочие начнут внутреннюю отделку. Об этом 23 декабря на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города Владимир Шамне, передает корреспондент URA.RU.

«Что касается садика в 48 микрорайоне (около микрорайона „Парковый“ — прим. URA.RU) Челябинска, то до конца года там постараются дать отопление. В праздники рабочие начнут проводить внутреннюю отделку», — рассказал Шамне. Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал держать ситуацию на контроле.

Сроки сдачи нового детского сада в 48 микрорайоне Челябинска срываются. Объект должен был быть готов в 2024 году, сообщил ранее Лошкин. Сроки сдачи детского сада перенес подрядчик, который не справляется, пояснили замглавы города по строительству Александр Перемыкин. Здание обещано построить в 2025 году.

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В новом детском саду в 48 микрорайоне Челябинска до конца года дадут отопление, а в праздничные дни рабочие начнут внутреннюю отделку. Об этом 23 декабря на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города Владимир Шамне, передает корреспондент URA.RU. «Что касается садика в 48 микрорайоне (около микрорайона „Парковый“ — прим. URA.RU) Челябинска, то до конца года там постараются дать отопление. В праздники рабочие начнут проводить внутреннюю отделку», — рассказал Шамне. Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал держать ситуацию на контроле. Сроки сдачи нового детского сада в 48 микрорайоне Челябинска срываются. Объект должен был быть готов в 2024 году, сообщил ранее Лошкин. Сроки сдачи детского сада перенес подрядчик, который не справляется, пояснили замглавы города по строительству Александр Перемыкин. Здание обещано построить в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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