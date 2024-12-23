Российской армии осталось преодолеть три километра, чтобы приблизиться к одному из крупнейших угольных предприятий на территории Украины — к шахте «Покровское». Как сообщили в силовых структурах, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже начали создавать окопы в районе предприятия.
«До шахты „Покровское“ осталось порядка 3 км. Противник пытается окапываться в том районе», — передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Украинские военные также уже начали эвакуацию местного населения и органов администрации из окрестных населенных пунктов, включая населенный пункт Удачное.
Шахта «Покровское» является одним из крупнейших производителей коксующегося угля, который необходим для металлургической промышленности. Объемы добычи угля на предприятии достигают миллионов тонн в год, при этом значительная его часть предназначена для экспорта в страны Европы. Для Украины это предприятие прежде всего важно с экономической точки зрения.
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