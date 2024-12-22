В Екатеринбурге нелегал изнасиловал школьницу и снял это на видео

В Екатеринбурге гражданин Таджикистана, который вывез 15-летнюю школьницу из Кургана и изнасиловал ее, снял с ней порно. Против преступника возбуждено новое уголовное дело. Подробности истории рассказал источник URA.RU.
«21-летний мужчина надругался над девочкой в Железнодорожном районе. Издевательства он снимал на свой телефон», — сказал собеседник агентства.
Известно, что парень работал на складе Ozon. С пострадавшей он познакомился в соцсетях. В октябре мужчина предложил ей приехать к нему в гости. Он сам приехал за ней и отвез ее в Екатеринбург на съемную квартиру. Там предложил вступить в половую связь, но девочка отказалась. Тогда таджик достал нож и пригрозил убийством.
Школьницу он продержал дома два дня, а 29 октября отправил домой на такси. Дома жертва рассказала о случившемся маме, та обратилась в полицию. Силовики задержали подозреваемого. Выяснилось, что в РФ он находится незаконно. Суд отправил его под стражу. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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