В Екатеринбурге мигрант-нелегал изнасиловал школьницу, угрожая ножом

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Парень угрожал ножом и заставил девочку вступить с ним в интимную связь Фото:

Гражданин Таджикистана изнасиловал 15-летнюю школьницу, которую привез на машине в Екатеринбург из Курганской области. Он угрожал ребенку ножом, рассказал URA.RU источник.

«21-летний парень работал на складе Ozon в Екатеринбурге. Пару месяцев назад он познакомился в чате с девочкой, она тоже таджичка, учится в 9-м классе одной из школ Курганской области. Однажды новый друг предложил приехать к нему в гости и сам отвез подростка в Екатеринбург на съемную квартиру. Там предложил вступить в интимную связь, школьница отказалась, но он достал нож и пригрозил, что убьет», — сообщил собеседник агентства.

Юную пленницу он продержал дома два дня, а утром 29 октября отправил на такси домой. Девочка рассказала о случившемся маме, и та отправилась в полицию. В Екатеринбурге подозреваемый был задержан, оказалось, что на территории России он находится нелегально. Сейчас парень в СИЗО, материалы его дела находятся в Курганской области. Корреспондент обратился за комментариями в силовые ведомства, на момент публикации ответы не были получены.

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Гражданин Таджикистана изнасиловал 15-летнюю школьницу, которую привез на машине в Екатеринбург из Курганской области. Он угрожал ребенку ножом, рассказал URA.RU источник. «21-летний парень работал на складе Ozon в Екатеринбурге. Пару месяцев назад он познакомился в чате с девочкой, она тоже таджичка, учится в 9-м классе одной из школ Курганской области. Однажды новый друг предложил приехать к нему в гости и сам отвез подростка в Екатеринбург на съемную квартиру. Там предложил вступить в интимную связь, школьница отказалась, но он достал нож и пригрозил, что убьет», — сообщил собеседник агентства. Юную пленницу он продержал дома два дня, а утром 29 октября отправил на такси домой. Девочка рассказала о случившемся маме, и та отправилась в полицию. В Екатеринбурге подозреваемый был задержан, оказалось, что на территории России он находится нелегально. Сейчас парень в СИЗО, материалы его дела находятся в Курганской области. Корреспондент обратился за комментариями в силовые ведомства, на момент публикации ответы не были получены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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