В Екатеринбурге мигрант-нелегал изнасиловал школьницу, угрожая ножом

01 ноября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Парень угрожал ножом и заставил девочку вступить с ним в интимную связь Фото: Стас Этвеш © URA.RU Гражданин Таджикистана изнасиловал 15-летнюю школьницу, которую привез на машине в Екатеринбург из Курганской области. Он угрожал ребенку ножом, рассказал URA.RU источник. «21-летний парень работал на складе Ozon в Екатеринбурге. Пару месяцев назад он познакомился в чате с девочкой, она тоже таджичка, учится в 9-м классе одной из школ Курганской области. Однажды новый друг предложил приехать к нему в гости и сам отвез подростка в Екатеринбург на съемную квартиру. Там предложил вступить в интимную связь, школьница отказалась, но он достал нож и пригрозил, что убьет», — сообщил собеседник агентства. Юную пленницу он продержал дома два дня, а утром 29 октября отправил на такси домой. Девочка рассказала о случившемся маме, и та отправилась в полицию. В Екатеринбурге подозреваемый был задержан, оказалось, что на территории России он находится нелегально. Сейчас парень в СИЗО, материалы его дела находятся в Курганской области. Корреспондент обратился за комментариями в силовые ведомства, на момент публикации ответы не были получены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин Таджикистана изнасиловал 15-летнюю школьницу, которую привез на машине в Екатеринбург из Курганской области. Он угрожал ребенку ножом, рассказал URA.RU источник. «21-летний парень работал на складе Ozon в Екатеринбурге. Пару месяцев назад он познакомился в чате с девочкой, она тоже таджичка, учится в 9-м классе одной из школ Курганской области. Однажды новый друг предложил приехать к нему в гости и сам отвез подростка в Екатеринбург на съемную квартиру. Там предложил вступить в интимную связь, школьница отказалась, но он достал нож и пригрозил, что убьет», — сообщил собеседник агентства. Юную пленницу он продержал дома два дня, а утром 29 октября отправил на такси домой. Девочка рассказала о случившемся маме, и та отправилась в полицию. В Екатеринбурге подозреваемый был задержан, оказалось, что на территории России он находится нелегально. Сейчас парень в СИЗО, материалы его дела находятся в Курганской области. Корреспондент обратился за комментариями в силовые ведомства, на момент публикации ответы не были получены.