Учеников в Каслинском районе отправили на дистант

Учеников школы в деревне Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) отправили на дистанционное обучение. Как URA.RU сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, сделано это, поскольку здание признано аварийным.
«С 23 декабря до конца календарного года будет организовано дистанционное обучение. По согласованию с минобразования региона принято решение о принятии временной меры — организация подвоза обучающихся вместе с педагогами в Тюбукскую среднюю общеобразовательную школу № 3» с 9 января», — заявили URA.RU в Каслях.
Сделать это решили после обследования трех зданий григорьевской школы. Челябинский «Экспертный центр „Токмас“» заключил, что помещения являются аварийными. Власти посчитали, что в таких условиях полную безопасность учеников и педагогов обеспечить невозможно. Ездить в Тюбук придется до конца учебного года. Расстояние до населенного пункта составляет порядка 19 км.
В 2025 году каслинская администрация заключит договор, чтобы оценить сметную стоимость капремонта в Григорьевке. Параллельно ведется другая работа. Центр обеспечения деятельности образовательных организаций рассматривает различные варианты проектов модульных школ. После выбора проекта оценят его стоимость. Управление образования обоснует минобразования региона, почему возведение модульного здания целесообразно. Часть денег на строительство муниципалитет рассчитывает получить от бизнеса. Окончательное решение, какой из двух путей выбрать, местные власти примут, когда получат заключение минобра.
Здание начальной школы в Григорьевке закрыли в ноябре, получив результаты экспертизы. Ее провела компания «ЕВС» из Снежинска, сочтя помещение аварийным. В родительском чате обсуждалось, что обследование проводили и ранее. В январе эксперты уже предупреждали об опасном состоянии классов, но это не помешало начать в учебном заведении учебный год в августе. Как теперь URA.RU сообщили власти, на проведении еще одной экспертизы настояла общественность. Итоги стали известны в декабре.
В настоящий момент комментарий для URA.RU готовит пресс-служба министерства. Ответ на запрос будет опубликован по мере поступления.
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