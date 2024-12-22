Торговый центр двух челябинских олигархов перешел в собственность региона

Торговый центр на Каслинской перешел в собственность Челябинской области

23 декабря 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

В ближайшее время будут перезаключены договора со всеми арендаторами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Знаменитый Торговый центр (ТЦ) на набережной реки Миасс перешел в собственность Челябинской области. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба правительства региона. После приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), собственники предприятия Александр Аристов и Юрий Антипов приватизировали ТЦ. «Торговый центр перешел в собственность Челябинской области. Это результат планомерной работы по исполнению поручения президента России Владимира Путина о передаче социально значимых объектов в ведение субъекта», — сообщила пресс-служба правительства в telegram-канале. Следом за бассейном «Электрометаллург» челябинский ТЦ ждет реконструкция и преобразование в выставочное пространство. «В ближайшее время будут перезаключены договора со всеми арендаторами, которые сейчас работают на его площадях. Параллельно будет запущен процесс разработки проекта по перепрофилированию объекта в общественно-выставочное пространство», — рассказал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк. Первый ТЦ в Челябинске был построен 49 лет назад и открыт 22 декабря 1975 года. Долгие годы, даже после развала СССР, ТЦ был крупнейший магазином областного центра. Уже после ЧЭМК собственники предприятия Александр Аристов и Юрий Антипов приватизировали ТЦ. После того как Антипов и Аристов в 2022 году разделили бизнес, ТЦ остался в их общей собственности. Часть площадей принадлежала Анитиповым, часть Аристовым. ТЦ хотели продать и поделить, но не успели. ЧЭМК Антиповых и «Ариант» Аристовых национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ. Владельцем Торгового центра стало Росимущество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Знаменитый Торговый центр (ТЦ) на набережной реки Миасс перешел в собственность Челябинской области. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба правительства региона. После приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), собственники предприятия Александр Аристов и Юрий Антипов приватизировали ТЦ. «Торговый центр перешел в собственность Челябинской области. Это результат планомерной работы по исполнению поручения президента России Владимира Путина о передаче социально значимых объектов в ведение субъекта», — сообщила пресс-служба правительства в telegram-канале. Следом за бассейном «Электрометаллург» челябинский ТЦ ждет реконструкция и преобразование в выставочное пространство. «В ближайшее время будут перезаключены договора со всеми арендаторами, которые сейчас работают на его площадях. Параллельно будет запущен процесс разработки проекта по перепрофилированию объекта в общественно-выставочное пространство», — рассказал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк. Первый ТЦ в Челябинске был построен 49 лет назад и открыт 22 декабря 1975 года. Долгие годы, даже после развала СССР, ТЦ был крупнейший магазином областного центра. Уже после ЧЭМК собственники предприятия Александр Аристов и Юрий Антипов приватизировали ТЦ. После того как Антипов и Аристов в 2022 году разделили бизнес, ТЦ остался в их общей собственности. Часть площадей принадлежала Анитиповым, часть Аристовым. ТЦ хотели продать и поделить, но не успели. ЧЭМК Антиповых и «Ариант» Аристовых национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ. Владельцем Торгового центра стало Росимущество.