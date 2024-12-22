Торговый центр двух челябинских олигархов перешел в собственность региона

Знаменитый Торговый центр (ТЦ) на набережной реки Миасс перешел в собственность Челябинской области. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба правительства региона. После приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), собственники предприятия Александр Аристов и Юрий Антипов приватизировали ТЦ.
«Торговый центр перешел в собственность Челябинской области. Это результат планомерной работы по исполнению поручения президента России Владимира Путина о передаче социально значимых объектов в ведение субъекта», — сообщила пресс-служба правительства в telegram-канале. Следом за бассейном «Электрометаллург» челябинский ТЦ ждет реконструкция и преобразование в выставочное пространство.
«В ближайшее время будут перезаключены договора со всеми арендаторами, которые сейчас работают на его площадях. Параллельно будет запущен процесс разработки проекта по перепрофилированию объекта в общественно-выставочное пространство», — рассказал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.
Первый ТЦ в Челябинске был построен 49 лет назад и открыт 22 декабря 1975 года. Долгие годы, даже после развала СССР, ТЦ был крупнейший магазином областного центра. Уже после ЧЭМК собственники предприятия Александр Аристов и Юрий Антипов приватизировали ТЦ.
После того как Антипов и Аристов в 2022 году разделили бизнес, ТЦ остался в их общей собственности. Часть площадей принадлежала Анитиповым, часть Аристовым. ТЦ хотели продать и поделить, но не успели. ЧЭМК Антиповых и «Ариант» Аристовых национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ. Владельцем Торгового центра стало Росимущество.
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