Бассейн национализированного ЧЭМК передадут властям Челябинской области

11 декабря 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Бассейн закрыли на ремонт в 2021 году (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Старейший плавательный бассейн «Электрометаллург» по улице Российской в Челябинске, актив национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), передали в собственность области. Об этом 11 декабря во время прямой линии сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «Мы добились передачи бассейна в нашу собственность. Сделаем там ремонт, в 2025 году он начнет работать. Объединили „Электрометаллург“ в одну структуру с бассейном „Строитель“, который находится в областной собственности», — заявил Текслер, отвечая на вопрос прессы о том, что будет с «Электрометаллургом». Спортивное учреждение закрыли в 2021 году. Но ремонт там практически не проводился, сообщил Текслер. Сам бассейн входил в структуру ЧЭМК. После национализации холдинга «Электрометаллург» был передан Росимуществу. Национализация ЧЭМК проведена по требованию Генпрокуратуры РФ из-за нарушений в процессе приватизации в девяностых годах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Старейший плавательный бассейн «Электрометаллург» по улице Российской в Челябинске, актив национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), передали в собственность области. Об этом 11 декабря во время прямой линии сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «Мы добились передачи бассейна в нашу собственность. Сделаем там ремонт, в 2025 году он начнет работать. Объединили „Электрометаллург“ в одну структуру с бассейном „Строитель“, который находится в областной собственности», — заявил Текслер, отвечая на вопрос прессы о том, что будет с «Электрометаллургом». Спортивное учреждение закрыли в 2021 году. Но ремонт там практически не проводился, сообщил Текслер. Сам бассейн входил в структуру ЧЭМК. После национализации холдинга «Электрометаллург» был передан Росимуществу. Национализация ЧЭМК проведена по требованию Генпрокуратуры РФ из-за нарушений в процессе приватизации в девяностых годах.