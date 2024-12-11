Бассейн национализированного ЧЭМК передадут властям Челябинской области

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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , аквапарк, санаторий, руки, бассейн
Бассейн закрыли на ремонт в 2021 году (архивное фото) Фото:

Старейший плавательный бассейн «Электрометаллург» по улице Российской в Челябинске, актив национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), передали в собственность области. Об этом 11 декабря во время прямой линии сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

«Мы добились передачи бассейна в нашу собственность. Сделаем там ремонт, в 2025 году он начнет работать. Объединили „Электрометаллург“ в одну структуру с бассейном „Строитель“, который находится в областной собственности», — заявил Текслер, отвечая на вопрос прессы о том, что будет с «Электрометаллургом».

Спортивное учреждение закрыли в 2021 году. Но ремонт там практически не проводился, сообщил Текслер. Сам бассейн входил в структуру ЧЭМК. После национализации холдинга «Электрометаллург» был передан Росимуществу. Национализация ЧЭМК проведена по требованию Генпрокуратуры РФ из-за нарушений в процессе приватизации в девяностых годах.

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Старейший плавательный бассейн «Электрометаллург» по улице Российской в Челябинске, актив национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), передали в собственность области. Об этом 11 декабря во время прямой линии сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «Мы добились передачи бассейна в нашу собственность. Сделаем там ремонт, в 2025 году он начнет работать. Объединили „Электрометаллург“ в одну структуру с бассейном „Строитель“, который находится в областной собственности», — заявил Текслер, отвечая на вопрос прессы о том, что будет с «Электрометаллургом». Спортивное учреждение закрыли в 2021 году. Но ремонт там практически не проводился, сообщил Текслер. Сам бассейн входил в структуру ЧЭМК. После национализации холдинга «Электрометаллург» был передан Росимуществу. Национализация ЧЭМК проведена по требованию Генпрокуратуры РФ из-за нарушений в процессе приватизации в девяностых годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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