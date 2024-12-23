Центр Екатеринбурга тонет в грязной снежной каше. Фото, видео

Отдаленные улицы в центре Екатеринбурга не убирают от снега

23 декабря 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Обочины на многих улицах покрыты грязными сугробами Фото: Размик Закарян © URA.RU Центр Екатеринбурга заполнили грязные сугробы на обочинах и пешеходных переходах. После снежных выходных корреспондент URA.RU не увидел снегоуборочную технику на улицах. Набережная, на первый взгляд, выглядит чистой, только прогулявшись по ней, можно заметить, что снег не убрали с лестницы к Мемориальной доске. В подземном переходе — аналогичная ситуация. На проспекте Ленина тротуары зачистили вплоть до плитки, но сугробы остались возле пешеходных переходов и у зданий. Дороги на улице Толмачева под толстым снежным слоем, с липкими комками вперемешку. Улицы 8 Марта и Малышева прибрали примерно одинаково — очистили проезжую часть по центру. Тротуары оставили грязными и местами скользкими, большую часть сугробов убирают владельцы магазинов и разных заведений, которые находятся на этих улицах. С главной пешеходной улицы Вайнера вывезли снежные горы, даже ту, которую жители украсили елкой. Подземные переходы, на запущенную ситуацию в которых обращало внимание агентство ранее, убрали. Теперь под ногами хлюпает слякоть, но стало менее скользко. На Куйбышева снежное месиво навалено возле пешеходных переходов, повсюду колеи, а ступеньки в подземном переходе к «Гринвичу» облеплены грязными следами. Каша из снега заполнила проезжую часть и тротуары улицы Громова. Лестницы на пешеходных дорожках также не очищены, и по ним невозможно спуститься или подняться. А на улице Отто Шмидта полный бардак — грязные глубокие колеи, подобие лестниц, по которым крайне сложно, почти невозможно пройти, и тропинки на тротуарах, протоптанные пешеходами. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Ленинского района. Однако там журналиста попросили обратиться в пресс-службу администрации города. А в пресс-службе горадминистрации вновь направили в Ленинский район. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центр Екатеринбурга заполнили грязные сугробы на обочинах и пешеходных переходах. После снежных выходных корреспондент URA.RU не увидел снегоуборочную технику на улицах. Набережная, на первый взгляд, выглядит чистой, только прогулявшись по ней, можно заметить, что снег не убрали с лестницы к Мемориальной доске. В подземном переходе — аналогичная ситуация. На проспекте Ленина тротуары зачистили вплоть до плитки, но сугробы остались возле пешеходных переходов и у зданий. Дороги на улице Толмачева под толстым снежным слоем, с липкими комками вперемешку. Улицы 8 Марта и Малышева прибрали примерно одинаково — очистили проезжую часть по центру. Тротуары оставили грязными и местами скользкими, большую часть сугробов убирают владельцы магазинов и разных заведений, которые находятся на этих улицах. С главной пешеходной улицы Вайнера вывезли снежные горы, даже ту, которую жители украсили елкой. Подземные переходы, на запущенную ситуацию в которых обращало внимание агентство ранее, убрали. Теперь под ногами хлюпает слякоть, но стало менее скользко. На Куйбышева снежное месиво навалено возле пешеходных переходов, повсюду колеи, а ступеньки в подземном переходе к «Гринвичу» облеплены грязными следами. Каша из снега заполнила проезжую часть и тротуары улицы Громова. Лестницы на пешеходных дорожках также не очищены, и по ним невозможно спуститься или подняться. А на улице Отто Шмидта полный бардак — грязные глубокие колеи, подобие лестниц, по которым крайне сложно, почти невозможно пройти, и тропинки на тротуарах, протоптанные пешеходами. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Ленинского района. Однако там журналиста попросили обратиться в пресс-службу администрации города. А в пресс-службе горадминистрации вновь направили в Ленинский район.