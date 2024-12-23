Скончался председатель Российской партии пенсионеров Бураков

Бураков скончался после болезни
Председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков скончался в возрасте 70 лет. Об этом РИА Новости сообщили в самой партии. Это произошло вследствие болезни.
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