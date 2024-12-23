Миасский завод Роскосмоса продает пансионат на море по цене дороже рынка

Миасский машзавод-банкрот (ММЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, продаст пансионат на берегу Азовского моря по цене дороже рыночной. Как следует из объявленной конкурсным управляющем Анатолием Селищевым стоимости, цена на активы выше оценочной на миллион рублей.
«Конкурсный управляющий объявляет о проведении торгов по продаже имущества АО „ММЗ“: пансионат „Золотая долина“ в поселке Кучугуры. Начальная цена — 17, 81 млн рублей, НДС нет», — отметил Селищев в объявлении, которым располагает URA.RU.
Оценочная стоимость составила 16,886 млн рублей. Продавец объединил в лот 19 объектов недвижимости, включая основное здание площадью 583,9 кв. м, земельный участок, баню и хозяйственные постройки. Все объекты расположены по одному адресу в Темрюкском районе Краснодарского края. Построенный в 1994 году пансионат прекратил свою деятельность около двух лет назад, что ранее было подтверждено сообщением администрации в социальных сетях.
Решение о продаже было утверждено на собрании кредиторов в конце ноября. Объект реализуется в рамках процедуры банкротства ММЗ, инициированной Россельхозбанком в 2022 году. В настоящее время конкурсное производство на предприятии продлено до декабря 2024 года.
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