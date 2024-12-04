Челябинский завод Роскосмоса продаст пансионат на берегу моря

Кредиторы определили порядок продажи морского пансионата входящего в структуру Роскосмоса Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область), который банкротят. Как сообщил конкурсный управляющий Анатолий Селищев, решение принято на заочном собрании в конце ноября.
«Состоялось собрание кредиторов. Принято решение утвердить положение о порядке, сроках, условиях и о начальной цене продажи имущества должника — пансионата „Золотая долина“», — отметил Селищев в объявлении на «Федресурсе».
Построенный в 1994 году пансионат в поселке Кучугуры Краснодарского края оценили в октябре в 16,886 млн рублей. В настоящий момент объект не работает, о чем почти два года назад администрация места размещения уведомила клиентов в соцсетях. «Золотая долина» расположена на берегу Азовского моря, неподалеку находится и Черное море.
В составе лота имеется основное здание площадью 583,9 кв метров, земельный участок, баня и хозпостройки. Торги состоятся в рамках процедуры банкротства ММЗ.
С инициативой о признании несостоятельным миасского завода Роскосмоса в июле 2022 года в суд вышли юристы Россельхозбанка. В настоящий момент на предприятии ведется процедура конкурсного производства, продленная до декабря.
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