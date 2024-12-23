ВС РФ освободили Сторожевое

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия установила контроль над населенным пунктом Сторожевое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Бойцы Восточной группировки освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР», — заявили в оборонном ведомстве РФ. Уточняется, что населенный пункт расположен в районе Великой Новоселки.
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