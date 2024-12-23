ВС РФ освободили Сторожевое

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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Сторожевое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Бойцы Восточной группировки освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР», — заявили в оборонном ведомстве РФ. Уточняется, что населенный пункт расположен в районе Великой Новоселки.

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Российская армия установила контроль над населенным пунктом Сторожевое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Бойцы Восточной группировки освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР», — заявили в оборонном ведомстве РФ. Уточняется, что населенный пункт расположен в районе Великой Новоселки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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