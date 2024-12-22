В ХМАО начался первый суд по статье за оскорбление спикера думы

В Уран начался суд над депутатом гордумы Леонардом Насибуллиным из-за оскорбления спикера думы Александра Величко. Адвокат Оксана Рудик в разговоре с URA.RU заверила, что это первое уголовное дело в округе по оскорблению председателя думы.
«Его судят за оскорбление спикера Александра Величко. Насибуллин назвал его „фуфлом“ на заседании и потом в своих соцсетях», — сообщал адвокат.
В разговоре с URA.RU Насибуллин заверил, что считает себя невиновным. «Считаю себя невиновным. Я буду оспаривать решение, в любом случае», — сообщил депутат.
На сайте суда указано, что на первое заседание Насибуллин не явился, обратившись за медицинской помощью. Дату рассмотрения перенесли на 23 декабря. На данный момент суду еще предстоит опросить свидетелей в виде почти полного состава думы.
Ранее URA.RU писало, что Насибуллин, известный своей активной судебной деятельностью против городской администрации, недавно вошел в комиссию по противодействию коррупции гордумы Урая. Он занял место ушедшего депутата Артема Кукушкина, попавшегося силовикам на употреблении наркотиков.
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