WP: в Киеве самостоятельно решили, когда закончится СВО

WP: в Киеве начали верить в скорое завершение украинского конфликта
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На Украине заметили, что риторика президента Зеленского на тему СВО стала другой, пишет WP
На Украине заметили, что риторика президента Зеленского на тему СВО стала другой, пишет WP Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве начинают верить, что украинский конфликт может завершиться в 2025 году на фоне обсуждений мирного урегулирования после избрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что они „начинают верить“ в то, что конфликт действительно может закончиться в следующем году, поскольку после избрания Трампа дискуссии о мирном соглашении активизировались», — говорится в материале газеты. Киевские чиновники утверждают, что риторика украинского лидера Владимира Зеленского изменилась: он стал более открытым к переговорам, акцентируя внимание не на возвращении территорий, а на обеспечении долгосрочной безопасности.

Хотя Зеленский пытается добиться гарантий безопасности от НАТО, многие считают это маловероятным. Трамп ранее заявлял, что сможет быстро урегулировать конфликт. В то же время, президент РФ Владимир Путин предложил свои условия для прекращения конфликта, включая отказ от вступления в НАТО и нейтралитет Украины, передает «Ридус».

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В Киеве начинают верить, что украинский конфликт может завершиться в 2025 году на фоне обсуждений мирного урегулирования после избрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет газета The Washington Post. «Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что они „начинают верить“ в то, что конфликт действительно может закончиться в следующем году, поскольку после избрания Трампа дискуссии о мирном соглашении активизировались», — говорится в материале газеты. Киевские чиновники утверждают, что риторика украинского лидера Владимира Зеленского изменилась: он стал более открытым к переговорам, акцентируя внимание не на возвращении территорий, а на обеспечении долгосрочной безопасности. Хотя Зеленский пытается добиться гарантий безопасности от НАТО, многие считают это маловероятным. Трамп ранее заявлял, что сможет быстро урегулировать конфликт. В то же время, президент РФ Владимир Путин предложил свои условия для прекращения конфликта, включая отказ от вступления в НАТО и нейтралитет Украины, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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