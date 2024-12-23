WP: в Киеве самостоятельно решили, когда закончится СВО

В Киеве начинают верить, что украинский конфликт может завершиться в 2025 году на фоне обсуждений мирного урегулирования после избрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет газета The Washington Post.
«Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что они „начинают верить“ в то, что конфликт действительно может закончиться в следующем году, поскольку после избрания Трампа дискуссии о мирном соглашении активизировались», — говорится в материале газеты. Киевские чиновники утверждают, что риторика украинского лидера Владимира Зеленского изменилась: он стал более открытым к переговорам, акцентируя внимание не на возвращении территорий, а на обеспечении долгосрочной безопасности.
Хотя Зеленский пытается добиться гарантий безопасности от НАТО, многие считают это маловероятным. Трамп ранее заявлял, что сможет быстро урегулировать конфликт. В то же время, президент РФ Владимир Путин предложил свои условия для прекращения конфликта, включая отказ от вступления в НАТО и нейтралитет Украины, передает «Ридус».
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