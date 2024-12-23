Путин поручил донастроить льготные кредитные программы. Видео

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Путин отметил важность информирования граждан и предпринимателей о доступных кредитных программах
Путин отметил важность информирования граждан и предпринимателей о доступных кредитных программах Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать льготные программы кредитования в России. Он акцентировал внимание на необходимости их донастройки для обеспечения технологического суверенитета и развития экономики.

«Необходимо донастроить льготные кредитные программы. Дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», — передает слова Путина РИА Новости. Он отметил важность анализа распределения рисков между банками, заемщиками и бюджетом, а также мониторинга эффективности этих программ в условиях высокой ключевой ставки.

Президент подчеркнул необходимость информирования граждан и предпринимателей о доступных программах и их условиях. Это поможет избежать ситуаций, когда программы не могут быть реализованы из-за исчерпания финансовых лимитов.

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Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать льготные программы кредитования в России. Он акцентировал внимание на необходимости их донастройки для обеспечения технологического суверенитета и развития экономики. «Необходимо донастроить льготные кредитные программы. Дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», — передает слова Путина РИА Новости. Он отметил важность анализа распределения рисков между банками, заемщиками и бюджетом, а также мониторинга эффективности этих программ в условиях высокой ключевой ставки. Президент подчеркнул необходимость информирования граждан и предпринимателей о доступных программах и их условиях. Это поможет избежать ситуаций, когда программы не могут быть реализованы из-за исчерпания финансовых лимитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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