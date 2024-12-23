Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать льготные программы кредитования в России. Он акцентировал внимание на необходимости их донастройки для обеспечения технологического суверенитета и развития экономики.
«Необходимо донастроить льготные кредитные программы. Дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», — передает слова Путина РИА Новости. Он отметил важность анализа распределения рисков между банками, заемщиками и бюджетом, а также мониторинга эффективности этих программ в условиях высокой ключевой ставки.
Президент подчеркнул необходимость информирования граждан и предпринимателей о доступных программах и их условиях. Это поможет избежать ситуаций, когда программы не могут быть реализованы из-за исчерпания финансовых лимитов.
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