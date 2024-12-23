Екатеринбургский район-аутсайдер по уборке сохраняет статус. Фото

Железнодорожный район Екатеринбурга остается в снегу

23 декабря 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Журналист URA.RU проверил уборку от снега центральных улиц Железнодорожного района Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург тонет в снегу Железнодорожный район Екатеринбурга, который ранее читатели URA.RU называли едва ли не самым проблемным с точки зрения уборки, продолжает держать марку. Хотя уборка кое-где была, правда, не вчера и не сегодня. Чтобы охарактеризовать ситуацию в районе, житель улицы Стрелочников подобрал слово «кулемели» — вроде и почищена, а вроде и нет. Тротуары в снегу, щебня нет — даже у пешеходного перехода в районе Свердлова. Ходить там страшновато, передает корреспондент URA.RU. Продолжает оставаться неубранным железнодорожный вокзал (районные власти отвечают за него лишь частично). Сугробы там на тротуарах (которые тоже в снегу) знатные. Уборочная техника была замечена на парковке у памятника добровольческому танковому корпусу — там площадь расчищают хорошо. Улица Восточная в сторону улицы Челюскинцев почищена плоховато, хотя там сильный машинопоток. Челюскинцев относительно чистая. Тротуары у ДК Железнодорожников не почищены, как и сама дорога. Хотя жители утверждают, что техника ночью работает, по 5-10 машин. Улица Свердлова убрана средне, тротуары в снегу, щебня нет. В микрорайоне Сортировки главная улица — Пехотинцев — почищена, но как будто бы давно. Тротуары никто не трогал, как и некоторые подъездные дороги — например, как на Автомагистральной. Там, кстати, как и в целом по району, дворы покрыты снегом (но это прерогатива УК). Единственной хорошо убранной от снега оказалась улица Бебеля — видимо, потому что она центральная и собирает на себя большой поток машин разных габаритов. Но тротуары и там нуждаются в чистке — даже около супермаркетов и автобусных остановок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железнодорожный район Екатеринбурга, который ранее читатели URA.RU называли едва ли не самым проблемным с точки зрения уборки, продолжает держать марку. Хотя уборка кое-где была, правда, не вчера и не сегодня. Чтобы охарактеризовать ситуацию в районе, житель улицы Стрелочников подобрал слово «кулемели» — вроде и почищена, а вроде и нет. Тротуары в снегу, щебня нет — даже у пешеходного перехода в районе Свердлова. Ходить там страшновато, передает корреспондент URA.RU. Продолжает оставаться неубранным железнодорожный вокзал (районные власти отвечают за него лишь частично). Сугробы там на тротуарах (которые тоже в снегу) знатные. Уборочная техника была замечена на парковке у памятника добровольческому танковому корпусу — там площадь расчищают хорошо. Улица Восточная в сторону улицы Челюскинцев почищена плоховато, хотя там сильный машинопоток. Челюскинцев относительно чистая. Тротуары у ДК Железнодорожников не почищены, как и сама дорога. Хотя жители утверждают, что техника ночью работает, по 5-10 машин. Улица Свердлова убрана средне, тротуары в снегу, щебня нет. В микрорайоне Сортировки главная улица — Пехотинцев — почищена, но как будто бы давно. Тротуары никто не трогал, как и некоторые подъездные дороги — например, как на Автомагистральной. Там, кстати, как и в целом по району, дворы покрыты снегом (но это прерогатива УК). Единственной хорошо убранной от снега оказалась улица Бебеля — видимо, потому что она центральная и собирает на себя большой поток машин разных габаритов. Но тротуары и там нуждаются в чистке — даже около супермаркетов и автобусных остановок.