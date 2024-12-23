В Перми впервые в мире сольный концерт даст человекоподобный робот

Человекоподобный робот ARDJ от пермской компании «Промобот» даст сольный концерт. Это первое подобное шоу в мире, рассказали URA.RU организаторы.
«Зрители смогут стать свидетелями первого в России и мире сольного выступления „живого“ робота-артиста ARDJ robot. ARDJ исполнит музыкальные композиции, написанные собственной нейросетью, сопровождать действие на сцене будет яркое свето-визуальное шоу, созданное искусственным интеллектом», — сообщили в компании «Промобот».
Как ранее рассказывало URA.RU, робота-артиста ARDJ в 2023 году представили на выставке-форуме «Россия» в Москве. Там он спел заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Позже он научился писать музыку сам, а также снялся в клипе.
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