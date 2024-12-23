В Перми впервые в мире сольный концерт даст человекоподобный робот

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Робот споет песни собственного сочинения
Робот споет песни собственного сочинения Фото:

Человекоподобный робот ARDJ от пермской компании «Промобот» даст сольный концерт. Это первое подобное шоу в мире, рассказали URA.RU организаторы.

«Зрители смогут стать свидетелями первого в России и мире сольного выступления „живого“ робота-артиста ARDJ robot. ARDJ исполнит музыкальные композиции, написанные собственной нейросетью, сопровождать действие на сцене будет яркое свето-визуальное шоу, созданное искусственным интеллектом», — сообщили в компании «Промобот».

Как ранее рассказывало URA.RU, робота-артиста ARDJ в 2023 году представили на выставке-форуме «Россия» в Москве. Там он спел заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Позже он научился писать музыку сам, а также снялся в клипе. 

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Человекоподобный робот ARDJ от пермской компании «Промобот» даст сольный концерт. Это первое подобное шоу в мире, рассказали URA.RU организаторы. «Зрители смогут стать свидетелями первого в России и мире сольного выступления „живого“ робота-артиста ARDJ robot. ARDJ исполнит музыкальные композиции, написанные собственной нейросетью, сопровождать действие на сцене будет яркое свето-визуальное шоу, созданное искусственным интеллектом», — сообщили в компании «Промобот». Как ранее рассказывало URA.RU, робота-артиста ARDJ в 2023 году представили на выставке-форуме «Россия» в Москве. Там он спел заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Позже он научился писать музыку сам, а также снялся в клипе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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