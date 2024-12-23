Ушаков рассказал, чем Путин занимался в 2024 году

Президент России Владимир Путин очень продуктивно провел 2024 год. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам помощника российского лидера, Путин в этом году принял участие в более чем 220 мероприятиях с лидерами 54 государств.
«За год президент поучаствовал в более чем 220 мероприятиях. Это и переговоры, и личные встречи, телефонные разговоры, контакты по видеоконференциям и т.д.», — отметил Ушаков во время беседы с журналистами. Он уточнил, что за год на различных мероприятиях Путин успел пообщаться с руководством 54 государств.
По словам помощника главы РФ, российский президент совершил 11 выездов за рубеж, включая посещения Белоруссии, Казахстана, Китая, Узбекистана, КНДР, Вьетнама, Азербайджана, Монголии и Туркменистана. Кроме того, российский лидер активно участвовал в многосторонних встречах на высшем уровне в рамках таких организаций, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, ПМЭФ и ВЭФ. В этом году он также принял участие в саммите БРИКС в Казани, подчеркнул помощник президента.
Владимир Путин продолжает вести активную рабочую деятельность, не смотря на скорый конец года. Глава государства провел совещание по экономическим вопросам. На нем российский лидер обозначил ключевые направления для достижения сбалансированного роста экономики в 2025 году. Какие цели поставил президент на следующий год — в материале URA.RU.
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