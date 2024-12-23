Наивный курганец отдал десятки тысяч за визу, но остался без работы и без денег

Житель Кургана пытался устроиться на работу за границу, но стал жертвой интернет-мошенников. Пострадавший обратился в отдел полиции №1 УМВД России по городу Кургану. По его словам, сначала он перевел деньги за оформление визы, а затем и за авиабилет, после чего «работодатель» прекратил с ним связь, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В конце сентября мужчина просматривал сайты в сети Интернет в поисках работы. На одном из сайтов он нашёл заинтересовавшую его организацию и через мессенджер связался с контактным лицом. В ходе беседы гражданину предложили работу за границей, но для этого необходимо было оформить визу стоимостью порядка 24 тысяч рублей. Указанных средств у мужчины не было, и он прекратил разговор.», — рассказали в полиции.
Спустя месяц у потерпевшего появилась необходимая сумма денег, поэтому он вновь связался с потенциальным работодателем. Мужчина перечислись деньги на визу, а затем еще 22 тысячи рублей — на авиабилеты. Возбуждено уголовное дело. За неделю в Курганской области возбуждено 23 уголовных дела по фактам IT-хищений денежных средств.
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