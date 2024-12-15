15 декабря 2024

Корпорация пермских властей ищет желающих достроить Чусовской мост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение по мосту было запущено в 2022 году
Движение по мосту было запущено в 2022 году Фото:

Новый генподрядчик по достройке моста через Чусовую приступил к поиску субподрядчику. На сайте торгов опубликованы две закупки по поиску желающих выполнить работы на мосту.

«ООО „Дом.59“ (входит в АО „Корпорация развития Пермского края“ опубликовало две закупки. Ищут субподрядчика для монтажа автоматизированной системы управления дорожным движением за 559 млн рублей и тех, кто выполнит монтаж надземного пешеходного перехода за 27 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные площадки аукциона. Работы должны быть завершены к 27 февраля 2027 года.

Строительство Чусовского моста началось еще в 2018 году. Власти хотели построить его рядом со старым мостом, который позже отреставрировать. В 2022 году новый мост через Чусовую открыли, но реконструкция старого моста так и не началась. Спустя два года власти решили сменить генподрядчика по реконструкции моста. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в беседе с URA.RU отметил, что важно как можно быстрее приступить к реконструкции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый генподрядчик по достройке моста через Чусовую приступил к поиску субподрядчику. На сайте торгов опубликованы две закупки по поиску желающих выполнить работы на мосту. «ООО „Дом.59“ (входит в АО „Корпорация развития Пермского края“ опубликовало две закупки. Ищут субподрядчика для монтажа автоматизированной системы управления дорожным движением за 559 млн рублей и тех, кто выполнит монтаж надземного пешеходного перехода за 27 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные площадки аукциона. Работы должны быть завершены к 27 февраля 2027 года. Строительство Чусовского моста началось еще в 2018 году. Власти хотели построить его рядом со старым мостом, который позже отреставрировать. В 2022 году новый мост через Чусовую открыли, но реконструкция старого моста так и не началась. Спустя два года власти решили сменить генподрядчика по реконструкции моста. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в беседе с URA.RU отметил, что важно как можно быстрее приступить к реконструкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...