Корпорация пермских властей ищет желающих достроить Чусовской мост

Новый генподрядчик по достройке моста через Чусовую приступил к поиску субподрядчику. На сайте торгов опубликованы две закупки по поиску желающих выполнить работы на мосту.
«ООО „Дом.59“ (входит в АО „Корпорация развития Пермского края“ опубликовало две закупки. Ищут субподрядчика для монтажа автоматизированной системы управления дорожным движением за 559 млн рублей и тех, кто выполнит монтаж надземного пешеходного перехода за 27 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные площадки аукциона. Работы должны быть завершены к 27 февраля 2027 года.
Строительство Чусовского моста началось еще в 2018 году. Власти хотели построить его рядом со старым мостом, который позже отреставрировать. В 2022 году новый мост через Чусовую открыли, но реконструкция старого моста так и не началась. Спустя два года власти решили сменить генподрядчика по реконструкции моста. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в беседе с URA.RU отметил, что важно как можно быстрее приступить к реконструкции.
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