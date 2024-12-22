22 декабря 2024

Уральский полпред и губернатор Кухарук пообещали исполнить заветные мечты двух мальчишек из ХМАО

Жога и Кухарук помогут югорским детям стать машинистом и пилотом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жога и Кухарук помогут югорским детям стать машинистом и пилотом
Жога и Кухарук помогут югорским детям стать машинистом и пилотом Фото:

Уральский полпред президента РФ Артем Жога и губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнят две мечты маленьких югорчан на Новый год. Чиновники сняли шары с «Елки желаний».

«Своя „Елка желаний“ стоит и в резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Мне попалось желание семилетнего Максима из Нефтеюганска, который мечтает попробовать себя в роли машиниста поезда», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.

Жога снял с елки шесть шариков, один из них оказался от пятилетнего Димы из Ханты-Мансийска. Он мечтает стать пилотом. «Обсудим с Дедом Морозом, как лучше исполнить мечты юных югорчан», — добавил глава ХМАО.

Кухарук также принял участие и в Кремлевской «Елке желаний». Традиционно каждый год руководители регионов снимают шары, на которых указаны пожелания детей. В этом году каждый из них исполнит по три мечты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский полпред президента РФ Артем Жога и губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнят две мечты маленьких югорчан на Новый год. Чиновники сняли шары с «Елки желаний». «Своя „Елка желаний“ стоит и в резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Мне попалось желание семилетнего Максима из Нефтеюганска, который мечтает попробовать себя в роли машиниста поезда», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Жога снял с елки шесть шариков, один из них оказался от пятилетнего Димы из Ханты-Мансийска. Он мечтает стать пилотом. «Обсудим с Дедом Морозом, как лучше исполнить мечты юных югорчан», — добавил глава ХМАО. Кухарук также принял участие и в Кремлевской «Елке желаний». Традиционно каждый год руководители регионов снимают шары, на которых указаны пожелания детей. В этом году каждый из них исполнит по три мечты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...