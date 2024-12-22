Уральский полпред и губернатор Кухарук пообещали исполнить заветные мечты двух мальчишек из ХМАО

Уральский полпред президента РФ Артем Жога и губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнят две мечты маленьких югорчан на Новый год. Чиновники сняли шары с «Елки желаний».
«Своя „Елка желаний“ стоит и в резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Мне попалось желание семилетнего Максима из Нефтеюганска, который мечтает попробовать себя в роли машиниста поезда», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Жога снял с елки шесть шариков, один из них оказался от пятилетнего Димы из Ханты-Мансийска. Он мечтает стать пилотом. «Обсудим с Дедом Морозом, как лучше исполнить мечты юных югорчан», — добавил глава ХМАО.
Кухарук также принял участие и в Кремлевской «Елке желаний». Традиционно каждый год руководители регионов снимают шары, на которых указаны пожелания детей. В этом году каждый из них исполнит по три мечты.
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