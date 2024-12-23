Еще одно пермское отделение Сбера было атаковано вечером 23 декабря. Фото

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В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»

В пермском отделении Сбера по улице Ленина, 75 произошло возгорание. На месте ЧП работают экстренные службы, пояснил корреспондент URA.RU с места событий.

«Пожар в Сбере уже потушен. На месте работают оперативники», — рассказал корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало об аналогичном ЧП в отделении банка по улице Мира. Вся сама свежая информация о происходящем — в нашей онлайн-трансляции.

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В пермском отделении Сбера по улице Ленина, 75 произошло возгорание. На месте ЧП работают экстренные службы, пояснил корреспондент URA.RU с места событий. «Пожар в Сбере уже потушен. На месте работают оперативники», — рассказал корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало об аналогичном ЧП в отделении банка по улице Мира. Вся сама свежая информация о происходящем — в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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