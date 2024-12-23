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новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»
В пермском отделении Сбера по улице Ленина, 75 произошло возгорание. На месте ЧП работают экстренные службы, пояснил корреспондент URA.RU с места событий.
«Пожар в Сбере уже потушен. На месте работают оперативники», — рассказал корреспондент агентства.
Ранее URA.RU писало об аналогичном ЧП в отделении банка по улице Мира. Вся сама свежая информация о происходящем — в нашей онлайн-трансляции.
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