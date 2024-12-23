23 декабря 2024

Момент поджога отделения банка по улице Мира в Перми попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП в банке зафиксировали камеры наблюдения
ЧП в банке зафиксировали камеры наблюдения Фото:

Момент поджога в отделении Сбера по улице Мира в Перми был заснят на видео. Происшествие зафиксировала камера внутреннего наблюдения.

На кадрах — мужчина несколько раз пытается зажечь спичку. Затем он кладет ее на банкомат и убегает. Пламя за секунды охватывает помещение.

В прикамской столице после случившегося к охране отделений Сбера приставили наряды ППС. Всю саму важную информацию о ЧП — вы найдете в онлайн-трансляции URA.RU.

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Момент поджога в отделении Сбера по улице Мира в Перми был заснят на видео. Происшествие зафиксировала камера внутреннего наблюдения. На кадрах — мужчина несколько раз пытается зажечь спичку. Затем он кладет ее на банкомат и убегает. Пламя за секунды охватывает помещение. В прикамской столице после случившегося к охране отделений Сбера приставили наряды ППС. Всю саму важную информацию о ЧП — вы найдете в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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