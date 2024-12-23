Момент поджога отделения банка по улице Мира в Перми попал на видео

ЧП в банке зафиксировали камеры наблюдения
Момент поджога в отделении Сбера по улице Мира в Перми был заснят на видео. Происшествие зафиксировала камера внутреннего наблюдения.
На кадрах — мужчина несколько раз пытается зажечь спичку. Затем он кладет ее на банкомат и убегает. Пламя за секунды охватывает помещение.
В прикамской столице после случившегося к охране отделений Сбера приставили наряды ППС. Всю саму важную информацию о ЧП — вы найдете в онлайн-трансляции URA.RU.
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