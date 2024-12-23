Силовики приставили к охране банков в Перми наряды ППС

Сотрудники полиции переведены на усиленный режим работы
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»
В прикамской столице на охрану отделений Сбера направили наряды патрульно-постовой службы (ППС). Об этом URA.RU рассказали горожане.
«К пермским отделениям Сбера приставили наряды ППС. Полицейские замечены у всех центральных офисов компании», — пояснили собеседники информационного агентства.
Вечером 23 декабря в городе подожгли два отделения банка. ЧП произошли с разницей в несколько часов. Подробнее о случившемся — в трансляции URA.RU.
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