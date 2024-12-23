23 декабря 2024

Силовики приставили к охране банков в Перми наряды ППС

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции переведены на усиленный режим работы
Сотрудники полиции переведены на усиленный режим работы Фото:
новость из сюжета
В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»

В прикамской столице на охрану отделений Сбера направили наряды патрульно-постовой службы (ППС). Об этом URA.RU рассказали горожане.

«К пермским отделениям Сбера приставили наряды ППС. Полицейские замечены у всех центральных офисов компании», — пояснили собеседники информационного агентства.

Вечером 23 декабря в городе подожгли два отделения банка. ЧП произошли с разницей в несколько часов. Подробнее о случившемся — в трансляции URA.RU.

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В прикамской столице на охрану отделений Сбера направили наряды патрульно-постовой службы (ППС). Об этом URA.RU рассказали горожане. «К пермским отделениям Сбера приставили наряды ППС. Полицейские замечены у всех центральных офисов компании», — пояснили собеседники информационного агентства. Вечером 23 декабря в городе подожгли два отделения банка. ЧП произошли с разницей в несколько часов. Подробнее о случившемся — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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