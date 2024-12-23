В государственных учреждениях Украины почтили память известного порноактера Джонни Синса (известен широкой публике как «Лысый из Brazzers»), который якобы погиб в Курской области. Об этом сообщает Mash.
«Украинские школы и социальные центры торжественно почтили память бойцов, погибших в Курской области, — лысого из „Brazzers“, Билли Харрингтона и так далее. Постарались наши пранкеры», — говорится в сообщении.
С 6 августа ВСУ начали вторжение в Курскую область. Бои продолжаются до сих пор, однако все больше западные журналисты отмечают тяжелую обстановку на курском направлении. Почти за четыре месяца Киев потерял до 40 тысяч своих солдат, уточнили в Минобороны РФ.
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