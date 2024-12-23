23 декабря 2024

Mash: на Украине почтили память погибшего в Курской области лысого из Brazzers

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Украинские школы и соц. центры торжественно почтили память бойцов, погибших в Курской области
Украинские школы и соц. центры торжественно почтили память бойцов, погибших в Курской области Фото:

В государственных учреждениях Украины почтили память известного порноактера Джонни Синса (известен широкой публике как «Лысый из Brazzers»), который якобы погиб в Курской области. Об этом сообщает Mash.

«Украинские школы и социальные центры торжественно почтили память бойцов, погибших в Курской области, — лысого из „Brazzers“, Билли Харрингтона и так далее. Постарались наши пранкеры», — говорится в сообщении.

С 6 августа ВСУ начали вторжение в Курскую область. Бои продолжаются до сих пор, однако все больше западные журналисты отмечают тяжелую обстановку на курском направлении. Почти за четыре месяца Киев потерял до 40 тысяч своих солдат, уточнили в Минобороны РФ.

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В государственных учреждениях Украины почтили память известного порноактера Джонни Синса (известен широкой публике как «Лысый из Brazzers»), который якобы погиб в Курской области. Об этом сообщает Mash. «Украинские школы и социальные центры торжественно почтили память бойцов, погибших в Курской области, — лысого из „Brazzers“, Билли Харрингтона и так далее. Постарались наши пранкеры», — говорится в сообщении. С 6 августа ВСУ начали вторжение в Курскую область. Бои продолжаются до сих пор, однако все больше западные журналисты отмечают тяжелую обстановку на курском направлении. Почти за четыре месяца Киев потерял до 40 тысяч своих солдат, уточнили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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